ナポリのシーズン序盤を分析する中で、レレ・アダーニはアッレグリの近年の仕事についてこう語った。「2019年から、アッレグリの『キャリアとは呼べない歩み』が問われている。7年間、そして今が8年目だが、彼は1位か2位に相当する戦力を維持するために現代で求められるような仕事ができず、いつも3位に終わっている。手元にある戦力の質に照らせば、彼は仕事を適切にやり遂げていない。2019年までの仕事を疑問視すべきではない。だが今、ユヴェントス、ミラン、ナポリのようなビッグクラブが、その歴史にふさわしい水準を保ちたいのであれば、もはや彼に指揮を任せることはできない。そう示しているのは私ではなく、ピッチ上の結果だ。昨シーズン終盤と今シーズン序盤を合わせると、直近20試合で10敗している。彼を選んだ人は、そうした点を見極められるべきだった」