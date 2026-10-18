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Francesco Guerrieri
翻訳者：

アダニがアッレグリに言及「キャリアと呼べない7年間。デ・ラウレンティスは知らなかったのか？」

マッシミリアーノ・アッレグリ
ナポリ

元DFがナポリと同チームの監督の難しいシーズン序盤を分析した。

スパレッティだけではない。今季序盤に苦境に立つ監督には、マッシミリアーノ・アッレグリもいる。ナポリ の指揮官に就任して以来、チームの力を最大限に引き出すための最適解をいまだ見いだせていない。直近のリーグ戦では、ナポリは最下位のヴェネツィアに予想外の敗戦を喫した。批判の的となっているのは、守備的すぎて積極性に欠けるとしばしば評されるアッレグリのサッカーだ。

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    アダーニが語るアッレグリへの見解

    ナポリのシーズン序盤を分析する中で、レレ・アダーニはアッレグリの近年の仕事についてこう語った。2019年から、アッレグリの『キャリアとは呼べない歩み』が問われている。7年間、そして今が8年目だが、彼は1位か2位に相当する戦力を維持するために現代で求められるような仕事ができず、いつも3位に終わっている。手元にある戦力の質に照らせば、彼は仕事を適切にやり遂げていない。2019年までの仕事を疑問視すべきではない。だが今、ユヴェントス、ミラン、ナポリのようなビッグクラブが、その歴史にふさわしい水準を保ちたいのであれば、もはや彼に指揮を任せることはできない。そう示しているのは私ではなく、ピッチ上の結果だ。昨シーズン終盤と今シーズン序盤を合わせると、直近20試合で10敗している。彼を選んだ人は、そうした点を見極められるべきだった

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