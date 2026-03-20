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アスレティック・ビルバオは、エルネスト・バルベルデ監督が4年間の在任を経て退任することを正式に発表した。同クラブは後任として、元ボルシア・ドルトムント監督の獲得を検討している。
バルベルデの別れのメッセージ
このニュースは、代表戦の中断期間を目前に控えて飛び込んできたため衝撃的だったが、退任という決定自体は、ファンにとっては予想の範囲内だったかもしれない。バルベルデ監督は最近の記者会見で自身の将来に関する質問を常にかわしてきたが、過去の実績から見ても、監督としての任期は4年が限界であることが証明されている。バルベルデ監督は動画での発表でサポーターに直接語りかけ、現時点では目の前の仕事に全力を注いでいることを明らかにした。
「今回の発表は、来シーズン、私がアスレティックの監督を務めないことを伝えるためです」とクラブは述べた。「これは私が以前から検討していた決断であり、クラブとも話し合ってきたことです。皆さんにこのことをお伝えしたかったのです。同時に、今週の日曜日のベティス戦を皮切りに、重要なリーグ戦があと10試合残っていることを強調したいと思います。 この10試合で我々は目標を達成したい。そこには多くの成果が待っている。我々は全力を尽くす。そして間違いなく、皆が団結すれば、その目標は達成できると確信している。」アスレティックも独自の別れのメッセージでこの想いに呼応した。「まだ10試合残っている。そこには多くの成果が待っている。監督、まだきちんとした送別会が開かれていないぞ。」
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サン・マメスの伝説的人物
バルベルデにとって、これは「ライオンズ」の指揮を執る3度目の就任となる。彼は以前、2003-05年と2013-17年に同クラブを率いており、日曜日にアスレティックがレアル・ベティスと対戦すれば、監督としての通算試合数は495試合に達する。この数字は、クラブ史上最多の試合数を指揮した監督となる。 500試合という驚異的な節目の記録まで、あと一歩のところまで迫っている。彼の獲得タイトルには、2015-16シーズンのスーパーカップと2023-24シーズンのコパ・デル・レイが含まれており、後者の優勝により、アスレティックのサポーターは40年ぶりにネルビオン川での有名なボートパレード「ラ・ガバラ」を行うことができた。また、2度目の指揮期間中には、2度のチャンピオンズリーグ出場権獲得も成し遂げている。 監督としてのキャリアに先立ち、バルベルデは1990年から1996年にかけて選手としてアスレティックで6シーズンを過ごし、188試合に出場して50ゴールを記録した。彼は間違いなく、クラブのレジェンドである。
テルジッチが最有力候補に浮上
アスレティックのスポーツディレクター、ミケル・ゴンサレス氏はここ数日、バルベルデ監督との将来に関する話し合いが今後数週間のうちに実施される見通しであることを示唆しており、ジョン・ウリアルテ会長も監督の残留を説得するためにあらゆる手を尽くしたと報じられている。しかし、それらの努力は結局実を結ばず、現在は後任の選定に焦点が移っている。 候補としていくつかの名前が挙がっている。プレミアリーグで大きな印象を残し、アスレティックと同じバスク出身であるボーンマスのアンドニ・イラオラ監督は、最適な人材と見なされている。イニゴ・ペレスもまた候補の一人だ。 しかし、AS紙によると、ウリアルテ会長が現在最有力視しているのは、2024年にボルシア・ドルトムントをチャンピオンズリーグ決勝へ導き（決勝ではレアル・マドリードに敗れた）、43歳のドイツ人監督エディン・テルジッチだ。テルジッチはドルトムントでドイツカップを制しており、ユルゲン・クロップ、スラヴェン・ビリッチ、リュシアン・ファブレといったサッカー界を代表する名将たちのもとで指導を受けてきた。
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アスレチックの最終盤への注力
アスレティックは、ラ・リーガで5位または6位に入れば獲得できるコンフェレンスリーグの出場権を巡って争っており、その座を確定させるまで残り10試合となっている。バルベルデ監督がクラブ内で築いてきた地位を考えると、シーズン終了時の送別会は盛大なものになるだろうが、現時点では、彼はサッカーが最優先であることを明確にしている。もしアスレティックが来シーズンの欧州大会出場権を確保できれば、今シーズンの終了時の祝賀会はさらに盛大なものになるだろう。
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