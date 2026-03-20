アスレティック・ビルバオは、エルネスト・バルベルデ監督が4年間の在任を経て退任することを正式に発表した。同クラブは後任として、元ボルシア・ドルトムント監督の獲得を検討している。

このニュースは、代表戦の中断期間を目前に控えて飛び込んできたため衝撃的だったが、退任という決定自体は、ファンにとっては予想の範囲内だったかもしれない。バルベルデ監督は最近の記者会見で自身の将来に関する質問を常にかわしてきたが、過去の実績から見ても、監督としての任期は4年が限界であることが証明されている。バルベルデ監督は動画での発表でサポーターに直接語りかけ、現時点では目の前の仕事に全力を注いでいることを明らかにした。

「今回の発表は、来シーズン、私がアスレティックの監督を務めないことを伝えるためです」とクラブは述べた。「これは私が以前から検討していた決断であり、クラブとも話し合ってきたことです。皆さんにこのことをお伝えしたかったのです。同時に、今週の日曜日のベティス戦を皮切りに、重要なリーグ戦があと10試合残っていることを強調したいと思います。 この10試合で我々は目標を達成したい。そこには多くの成果が待っている。我々は全力を尽くす。そして間違いなく、皆が団結すれば、その目標は達成できると確信している。」アスレティックも独自の別れのメッセージでこの想いに呼応した。「まだ10試合残っている。そこには多くの成果が待っている。監督、まだきちんとした送別会が開かれていないぞ。」