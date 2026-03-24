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アスレティック・ビルバオが、エルネスト・バルベルデの後任として、元ボルシア・ドルトムント監督と最終調整中
テルジッチが最有力候補として浮上している
ドイツ紙『ビルト』によると、エディン・テルジッチはラ・リーガのアトレティコ・ビルバオの指揮官に復帰する寸前だという。2024年夏にボルシア・ドルトムントを退任した後、このドイツ・クロアチア系の指揮官はAmazon PrimeやRTLでテレビ解説者として活動してきたが、2026年7月からサン・マメスで指揮を執ることになりそうだ。
この動きは、アスレティック・クラブのジョン・ウリアルテ会長が、クラブを次の章へと導くための「まさに夢のような解決策」としてテルジッチ氏を指名したことに伴うものだ。このポストには複数の名前が挙がっていたが、元BVB監督との交渉はここ数日で急速に進展しており、近い将来に契約がまとまる可能性が示唆されている。
- AFP
ビルバオでバルベルデ時代の幕が下りる
バスクのクラブにおける監督の空席は、エルネスト・バルベルデが退任の意向を表明したことで生じた。2024年のコパ・デル・レイ制覇を含む輝かしい実績を残した62歳のバルベルデは、今夏に満了する契約を更新しないことをサポーターに伝える短いビデオメッセージを公開した。
バルベルデは2022年7月から指揮を執り、チームに安定感と卓越した戦術をもたらしてきた。彼の退任は重要な4年間のサイクルの終わりを告げるものであり、アトレティコ・ビルバオの理事会は、テルジッチが現代的な戦術的アプローチと人柄を兼ね備えており、この大きな空白を埋めることができると確信している。
欧州での目標と現在の順位
テルジッチ監督は、スペインに到着するやいなや、欧州カップ戦を指揮することになるかもしれない。アスレティック・ビルバオは現在ラ・リーガで9位につけているが、欧州カップ戦出場権争いには依然としてしっかりと食い込んでいる。残り9試合で、6位のセルタ・ビーゴとはわずか3ポイント差、5位のレアル・ベティスとは6ポイント差に迫っている。
もしクラブが6位または7位以内でのシーズンを終えることができれば、テルジッチは「ライオンズ」を率いて、ヨーロッパリーグかカンファレンスリーグのいずれかに挑むことになるだろう。
この見通しは、テジッチ監督の最近のチャンピオンズリーグでの活躍を受け、欧州の舞台で実績のある監督を求めているクラブ首脳陣にとって、今回の就任決定にさらなる重みを加えるものとなっている。
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ドルトムントでの確かな実績
テルジッチは、ヴェストファーレン・シュタディオンでのプレッシャーのかかる状況下での成功を最大の功績とする経歴の持ち主だ。2018年から2020年までアシスタントコーチを務めた後、暫定監督に就任し、2021年にはドルトムントをDFBポカール優勝に導いた。テクニカルディレクターを経て、2022年に指揮官に復帰し、2024年にはウェンブリーでのチャンピオンズリーグ決勝進出を果たすなど、クラブを大いに盛り上げた。