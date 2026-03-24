アスレティック・ビルバオが、エルネスト・バルベルデの後任として、元ボルシア・ドルトムント監督と最終調整中

テルジッチ監督は、スペインに到着するやいなや、欧州カップ戦を指揮することになるかもしれない。アスレティック・ビルバオは現在ラ・リーガで9位につけているが、欧州カップ戦出場権争いには依然としてしっかりと食い込んでいる。残り9試合で、6位のセルタ・ビーゴとはわずか3ポイント差、5位のレアル・ベティスとは6ポイント差に迫っている。

もしクラブが6位または7位以内でのシーズンを終えることができれば、テルジッチは「ライオンズ」を率いて、ヨーロッパリーグかカンファレンスリーグのいずれかに挑むことになるだろう。

この見通しは、テジッチ監督の最近のチャンピオンズリーグでの活躍を受け、欧州の舞台で実績のある監督を求めているクラブ首脳陣にとって、今回の就任決定にさらなる重みを加えるものとなっている。



