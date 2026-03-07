アスレティックは開始わずか9分で痛恨の失点を喫した。ウナイ・ゴメスが不自然な姿勢で転倒し、膝を捻ったように見え、ピッチから助けられて退場し、交代を余儀なくされた。

前半は負傷や接触プレーが相次ぎ、ゴール前の攻防よりも治療に費やす時間が目立った。しかし前半終了間際、イニャキ・ウィリアムズがネットを揺らしたが、明らかなオフサイドだった。

60 分を過ぎる前に、パウ・クバルシは最後の守備選手としてウィリアムズを倒し、退場処分を免れる幸運に恵まれた。審判はバルセロナのディフェンダーにレッドカードではなくイエローカードを与え、VAR は不可解にも介入して退場を勧告することを選択しなかった。

その数分後、ハンジ・フリックは、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、フェルミン・ロペスを相次いで投入し、バルサは終盤の決勝点を狙って勝負に出た。しかし、その期待に応えたのは、ほぼ必然的にヤマルだった。右サイドから切り込み、見事なボールコントロールを見せ、完璧なテクニックで決め、ホームファンさえも息を飲むようなゴールを決めた。

アスレティックは同点を狙って攻めたが、バルサの守備を崩すことはできず、フリック監督率いるチームはタイトル争いにおいて大きな勝利を記録した。

GOAL は、サン・マメスでのバルサの選手たちを評価しています...