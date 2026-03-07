Goal.com
Yamal BarcaGetty/GOAL
Harry Sherlock

翻訳者：

アスレティック・クラブ戦におけるバルセロナの選手評価：ラミン・ヤマルは冗談だ！ティーンエイジャーの魔法のような瞬間が、鈍いブルーグラナをリーガ優勝争いで4ポイント差の首位に留める

ラミネ・ヤマルが鮮やかなゴールを決め、バルセロナは土曜日にアスレティック・ビルバオを1-0で下し、リーガ首位での4ポイント差をキープした。ハンス・フリック監督率いるチームはビルバオで組織的なホームチームに手こずったが、ヤマルの魔法のような瞬間がブルーグラナに重要な勝利をもたらした。

アスレティックは開始わずか9分で痛恨の失点を喫した。ウナイ・ゴメスが不自然な姿勢で転倒し、膝を捻ったように見え、ピッチから助けられて退場し、交代を余儀なくされた。 

前半は負傷や接触プレーが相次ぎ、ゴール前の攻防よりも治療に費やす時間が目立った。しかし前半終了間際、イニャキ・ウィリアムズがネットを揺らしたが、明らかなオフサイドだった。

60 分を過ぎる前に、パウ・クバルシは最後の守備選手としてウィリアムズを倒し、退場処分を免れる幸運に恵まれた。審判はバルセロナのディフェンダーにレッドカードではなくイエローカードを与え、VAR は不可解にも介入して退場を勧告することを選択しなかった。 

その数分後、ハンジ・フリックは、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、フェルミン・ロペスを相次いで投入し、バルサは終盤の決勝点を狙って勝負に出た。しかし、その期待に応えたのは、ほぼ必然的にヤマルだった。右サイドから切り込み、見事なボールコントロールを見せ、完璧なテクニックで決め、ホームファンさえも息を飲むようなゴールを決めた。

アスレティックは同点を狙って攻めたが、バルサの守備を崩すことはできず、フリック監督率いるチームはタイトル争いにおいて大きな勝利を記録した。

GOAL は、サン・マメスでのバルサの選手たちを評価しています...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジョアン・ガルシア（6/10）：

    終始主導権を握り、真に試されることはなかった。

    エリック・ガルシア（6/10）：

    右サイドで攻守に活躍したが、複数回ドリブルで抜かれた場面も。威厳を感じさせるプレーで組織力を発揮した。 

    パウ・クバルシ（5/10）：

    ウィリアムズがゴールに向かって走り込んだ際に、遅れたタックルで警告を受けた。これは明らかに得点の機会を妨げた行為だったが、VARは介入しないことを選択した。本当にラッキーな選手だ。 

    ジェラール・マーティン（7/10）：

    強靭。バルサで最も安定したディフェンダー。 

    ジョアン・カンセロ（7/10）：

    開始30秒で恥ずかしいオウンゴールをほぼ決めるところだった。前線にうまく上がり、ベレンゲルとの戦いを楽しんだ。 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    中盤

    マルク・カサド（7/10）：

    常にボールを奪い、前線へ運ぼうとする姿勢を見せた。自らを消耗させるほど走り回り、フリック監督が守備を固めるため残り13分で交代となった。

    マルク・ベルナル（4/10）：

    前半は試合のリズムについていけず、何度もボールを奪われた。ハーフタイムにペドリと交代。 

    ダニ・オルモ（6/10）：

    アスレティックの守備を崩そうと常に動き回ったが、突破口を見いだせず。最後まで諦めなかったが、60分に交代した。 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    攻撃

    ラミン・ヤマル（9/10）：

    チャンスを逃さずボールに触れ、67分に完璧なテクニックで切り込み、驚異的なゴールを決めた。ボールはポストに軽く触れながらネットを揺らした。まさに芸術品と呼ぶにふさわしい一撃で、バルサに勝利をもたらした。彼のプレーは信じがたい。 

    フェラン・トーレス（4/10）：

    60分にレヴァンドフスキと交代するまで、ボールに触れる機会がほとんどなかった。 

    マーカス・ラッシュフォード（5/10）：

    常にディフェンダーに向かって走り、ボールが来ると必ずそうしたが、残念ながらあまり成果は上がらなかった。交代。 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    ペドリ（7/10）：

    ハーフタイムに投入。中盤に配置され、ヤマルのゴールをアシスト。彼がプレーするとバルセロナは格段に落ち着きを見せる。 

    ラフィーニャ（6/10）：

    オルモと交代。ボールに触れる機会は少なかった。 

    ロベルト・レヴァンドフスキ（5/10）：

    フェランに代わって前線に投入されたが、ほとんどチャンスはなかった。

    フェルミン・ロペス（5/10）：

    トリプル交代の一環として出場したが、影響はごくわずかだった。

    ロナルド・アラウージョ（評価なし）：

    カサドに代わって出場し、守備を固めた。

    ハンス・フリック（6/10）：

    先発メンバーは特に中盤で全く力不足だったが、交代策は功を奏し、ヤマルは常に魔法を起こす可能性を秘めている。危うく大失態を免れた。

