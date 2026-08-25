両クラブは合意を目指して交渉を進めており、移籍の形態と、選手本人がこの移籍先に前向きな姿勢を示すかどうかが焦点となっている。これまでには、モンツァを含む複数クラブも同選手の獲得に動いていた。





2002年生まれのアスラニは、直近のベシクタシュでのプレーで33試合に出場し、2ゴール2アシストを記録した。エンポリからインテルに加入したが、ここ数年はまずブロゾビッチ、その後はチャルハノールの存在もあって出場機会が限られていた。





同選手にはUAEプロリーグから好条件の契約が用意されており、インテルは完全移籍での放出を目指している。今後数時間で新たな動きがあるとみられる。