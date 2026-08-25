両クラブは合意形成を目指しており、移籍の形式と、選手本人が移籍先を受け入れるかどうかが焦点となっている。以前には、モンツァを含む他クラブも同選手の獲得に動いていた。





ファブリツィオ・ロマーノによれば、UAEのクラブとインテルの間では、クリスティアン・アスラニを巡ってすでに口頭合意に達しているという。交渉は200万ユーロの有償レンタルに、650万ユーロの買い取りオプションが付き、一定の条件下でそのオプションが義務化される形でまとまる見通しだ。現在は、移籍に前向きな姿勢を示している選手本人との細部の詰めが進められている。





2002年生まれのアスラニは、直近のベシクタシュでの経験で33試合に出場し、2ゴール2アシストを記録。エンポリからインテルに加入したが、長年にわたってまずはブロゾヴィッチ、その後はチャルハノールの存在もあって出場機会を得られなかった。





UAEプロリーグでは高額契約が用意されており、インテルは完全移籍での放出を望んでいるが、この条件でも受け入れる構えだ。今後数時間で新たな動きがあるとみられる。