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翻訳者：

アスプリラ：「パルマでの初期、クレスポは緊張で固まっていた。そこでコロンビア人の友人を紹介すると、彼は一気に得点を量産し始めた」

パルマ
セリエ A
H. Crespo

コロンビア代表の元選手が、カルロス・バルデラマとのインタビューで興味深い裏話を明かした。

パルマやコロンビア代表でプレーした元FWティノ・アスプリラが、元代表チームメイトのカルロス・バルデラマのインタビューに答えた。派手な振る舞いで注目を集めたキャリアのエピソードに加え、エルナン・クレスポのエミリア時代に関する興味深い話も明かされた。


  • その逸話

    parmalive.comに掲載された彼の言葉は以下の通り。「最初の数か月、人々はクレスポを罵っていた。彼はボールを止めることさえできず、丸太のようだった。彼は怯え、絶望していた。 パルマでは両親と暮らしていると聞き、彼女については「アルゼンチンにいるがそんなことはどうでもいい、ゴールが欲しい」と話した。最後に会ってから約半年だと知り、私は「これはメンタルだ」と感じた。 そこでコロンビア人の知人を呼び寄せ、二人を引き合わせた。彼女はクレスポと交際を始め、それ以来彼は得点を量産した。問題解決だ！」

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  • クレスポ、パルマへ

    リバー・プレートから加入したエルナン・クレスポは、1996～2000年と2010～2012年にパルマでプレー。通算201試合94得点をマークした。 同クラブでは1999年にUEFAカップ（モスクワでのマルセイユとの決勝で得点）、コッパ・イタリア、イタリア・スーパーカップを制した。