parmalive.comに掲載された彼の言葉は以下の通り。「最初の数か月、人々はクレスポを罵っていた。彼はボールを止めることさえできず、丸太のようだった。彼は怯え、絶望していた。 パルマでは両親と暮らしていると聞き、彼女については「アルゼンチンにいるがそんなことはどうでもいい、ゴールが欲しい」と話した。最後に会ってから約半年だと知り、私は「これはメンタルだ」と感じた。 そこでコロンビア人の知人を呼び寄せ、二人を引き合わせた。彼女はクレスポと交際を始め、それ以来彼は得点を量産した。問題解決だ！」