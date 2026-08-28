クラブは、フランス王者が提示した5500万ユーロの評価額に応じ、ムバイェの獲得で合意に成功した。『The Athletic』の報道によると、この取引は現在最終手続きの段階にあり、必要な書類作成も進められている。

合意成立に向けては、アストン・ヴィラのナセフ・サウィリス会長とPSGのナセル・アル＝ケライフィ会長の強固な関係が重要な要因となった。

ムバイェには今夏、特にリヴァプールをはじめ他のビッグクラブからも大きな関心が寄せられていたが、アストン・ヴィラが迅速に動いて契約をまとめた。ムバイェの獲得はクラブにとって大きな成果であり、エメリ監督が描く戦術プランにも完璧に合致する存在だ。