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アストン・ビラ、PSGの逸材イブラヒム・ムバイェ獲得へ初期移籍金5500万ユーロで合意
アストン・ビラ、パリ・サンジェルマンと移籍金で合意
クラブは、フランス王者が提示した5500万ユーロの評価額に応じ、ムバイェの獲得で合意に成功した。『The Athletic』の報道によると、この取引は現在最終手続きの段階にあり、必要な書類作成も進められている。
合意成立に向けては、アストン・ヴィラのナセフ・サウィリス会長とPSGのナセル・アル＝ケライフィ会長の強固な関係が重要な要因となった。
ムバイェには今夏、特にリヴァプールをはじめ他のビッグクラブからも大きな関心が寄せられていたが、アストン・ヴィラが迅速に動いて契約をまとめた。ムバイェの獲得はクラブにとって大きな成果であり、エメリ監督が描く戦術プランにも完璧に合致する存在だ。
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ムバイェは若くしてシニアでの経験をもたらす
このティーンエージャーは、2018年夏にFCベルサイユ78からパリ・サンジェルマンに加入し、下部組織で急速に成長を遂げた。2024年8月には、わずか16歳でこのフランスのクラブでトップチームデビューを果たした。
それ以来、ムバイェはトップチームで42試合に出場し、4得点4アシストを記録している。昨季だけでも、全公式戦31試合で3得点2アシストをマークした。パリ在籍中には、ムバイェはPSGの公式戦で先発出場した史上最年少選手にもなった。リーグ・アンでは10試合、チャンピオンズリーグでは1試合に先発し、欧州のハイレベルな舞台で戦う準備ができていることを示した。
国際舞台での成功と夏のスカッド刷新
国際舞台では、エムバイェはフランスのユース代表からセネガル代表へと鞍替えした。2025年11月にアフリカの同国代表でデビューして以降、このウインガーは15キャップを記録している。2025年のアフリカネーションズカップ制覇では6試合に出場するなど大きな役割を果たし、2026年ワールドカップでも3試合に先発。6月16日のフランス戦では得点も挙げた。
クラブレベルでは、アストン・ヴィラがこの移籍市場で非常に活発に動いており、すでに8人を補強している。ニコラス・ジャクソンが9人目の新戦力になる見込みだ。一方で大きな退団もあり、モーガン・ロジャースは1億1700万ポンドでチェルシーへ移籍し、オリー・ワトキンスはアル・ヒラルへ向かった。
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アストン・ビラとエムバイエの今後は?
アストン・ヴィラは今後、エムバイェを正式発表するため、メディカルチェックと正式書類の最終手続きに注力することになる。完了次第、同選手は直ちにトップチームに加わり、エメリ監督にとって本職の右サイドの選択肢となる。ガルナチョがレンタルで加入し、ジャクソンも加わったことで、クラブは厳しいプレミアリーグと欧州での戦いを前に、攻撃陣を全面的に刷新した。
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