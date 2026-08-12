ウェストハム・ユナイテッドはチャンピオンシップ降格を受けて難しい立場に置かれており、イーストロンドンの同クラブが2部で戦うのは2011-12シーズン以来初めてとなる。そのため、ウェストハムはワン＝ビサカの退団を認める用意があるとみられている。このDFは昨季、ウェストハムで全公式戦27試合に出場し、3アシストを記録した。

高い評価額にもかかわらず、この移籍はシーズン終盤に安定した出場機会の確保に苦しんだ同選手にとって、大きな状況の変化となる。ワン＝ビサカはそのシーズンのウェストハム最後の7試合のうち先発は2試合にとどまり、しばしばカイル・ウォーカー＝ピータースにポジションを譲っていた。ロンドン・スタジアムでの契約は2031年までとなっており、マンチェスター・ユナイテッドから1500万ポンドの移籍で加入した際に7年契約を結んでいた。