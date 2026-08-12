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アストン・ビラ、降格したウェストハムから元マンチェスター・ユナイテッドDFアーロン・ワン＝ビサカ獲得へ交渉開始
ウナイ・エメリ、右サイドバック補強を狙う
アストン・ビラのエメリ監督は、複数の戦線で戦えるスカッド作りを進める中で、今夏の強化優先ポジションとして右サイドバックを挙げている。クラブは現在の第一候補であるマッティ・キャッシュと高いレベルでポジションを争える選手を積極的に探しており、『The Athletic』が報じたターゲット候補のリストでは、ワン＝ビサカが有力候補に浮上している。28歳のこの選手の守備力は、エメリが最終ラインに求める戦術的柔軟性に理想的に合致すると見られている。
ワン＝ビサカ獲得への動きは、移籍市場序盤に同じポジションの他の候補案件が成立しなかったことを受けたものだ。アストン・ビラは、昨季のヨーロッパリーグ制覇とプレミアリーグ4位という好成績を経て、来季のチャンピオンズリーグを戦えるスカッドを整えようとしている。フラメンゴ所属で、かつてトッテナム・ホットスパーに在籍したDFエメルソン・ロイヤルへの動きは実現せず、補強担当部門は他の選択肢へと方針転換を余儀なくされた。
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ウェストハムの降格後の救いの手
ウェストハム・ユナイテッドはチャンピオンシップ降格を受けて難しい立場に置かれており、イーストロンドンの同クラブが2部で戦うのは2011-12シーズン以来初めてとなる。そのため、ウェストハムはワン＝ビサカの退団を認める用意があるとみられている。このDFは昨季、ウェストハムで全公式戦27試合に出場し、3アシストを記録した。
高い評価額にもかかわらず、この移籍はシーズン終盤に安定した出場機会の確保に苦しんだ同選手にとって、大きな状況の変化となる。ワン＝ビサカはそのシーズンのウェストハム最後の7試合のうち先発は2試合にとどまり、しばしばカイル・ウォーカー＝ピータースにポジションを譲っていた。ロンドン・スタジアムでの契約は2031年までとなっており、マンチェスター・ユナイテッドから1500万ポンドの移籍で加入した際に7年契約を結んでいた。
国際的な実績とユナイテッドの歴史
クラブではチームが苦戦する一方で、ワン＝ビサカはDRコンゴ代表で引き続き重要な存在であり続けた。今夏のワールドカップでは同国の4試合すべてに先発出場し、印象的なパフォーマンスを披露。複数のスカウトの目を引いた。
ロンドンでの在籍期間以前には、ワン＝ビサカはオールド・トラッフォードで成功を収めた時期を通じて、ヨーロッパ屈指の1対1に強い信頼できる守備者としての地位を確立していた。マンチェスター・ユナイテッドでは5シーズンで公式戦190試合に出場し、タイトル獲得を果たしたチームの重要な一員だった。2022-23シーズンにEFLカップ、2023-24シーズンにFAカップを制している。
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ウェストハムでのポジション争い
ワン＝ビサカはウェストハム加入後、2シーズンで65試合に出場してきたが、その歩みは代表活動によって時折中断された。アフリカネーションズカップ（AFCON）出場による不在の間に、ウォーカー＝ピータースは先発の座を主張する機会をつかみ、ワン＝ビサカはシーズン終盤の数週間でその挑戦をはね返すのに苦しんだ。
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