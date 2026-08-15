『The Athletic』によると、ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ビラはマルティネス後の体制構築を積極的に進めており、日本代表の鈴木が背番号1を託す最有力候補と見なされている。23歳の鈴木は2024年からパルマに所属しており、昨季は同クラブで公式戦22試合に出場し、6試合でクリーンシートを記録した。さらに、この夏のワールドカップで日本の4試合すべてに先発し、ブラジルに敗れてラウンド32で敗退するまで好パフォーマンスを見せたことで、その評価は一段と高まっている。

鈴木への関心はまったく新しいものではなく、ニューアーク生まれのこのGKはここ数カ月にわたりアストン・ビラのスカウティング部門の注目を集めてきた。クラブはこれまでRCランスのロバン・リセールら他の候補もチェックしていたが、鈴木の身体能力と足元の配球力によって、ショートリストの最上位に浮上した。また、ファブリツィオ・ロマーノがパリ・サンジェルマンによるこのGKの獲得交渉が破談になったと伝えたことで、ビラ・パーク行きへの道も開けた。3500万ユーロのパッケージで口頭合意に達し、パリでのメディカルチェックに向けたプライベートジェットも手配されていたにもかかわらず、PSGは選手側へのコミッションと代理人との条件を巡る問題により、この移籍から手を引いた。