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アストン・ビラ、エミリアーノ・マルティネスの移籍交渉進展で鈴木彩艶への獲得動きを加速
鈴木が最優先の獲得候補に浮上
『The Athletic』によると、ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ビラはマルティネス後の体制構築を積極的に進めており、日本代表の鈴木が背番号1を託す最有力候補と見なされている。23歳の鈴木は2024年からパルマに所属しており、昨季は同クラブで公式戦22試合に出場し、6試合でクリーンシートを記録した。さらに、この夏のワールドカップで日本の4試合すべてに先発し、ブラジルに敗れてラウンド32で敗退するまで好パフォーマンスを見せたことで、その評価は一段と高まっている。
鈴木への関心はまったく新しいものではなく、ニューアーク生まれのこのGKはここ数カ月にわたりアストン・ビラのスカウティング部門の注目を集めてきた。クラブはこれまでRCランスのロバン・リセールら他の候補もチェックしていたが、鈴木の身体能力と足元の配球力によって、ショートリストの最上位に浮上した。また、ファブリツィオ・ロマーノがパリ・サンジェルマンによるこのGKの獲得交渉が破談になったと伝えたことで、ビラ・パーク行きへの道も開けた。3500万ユーロのパッケージで口頭合意に達し、パリでのメディカルチェックに向けたプライベートジェットも手配されていたにもかかわらず、PSGは選手側へのコミッションと代理人との条件を巡る問題により、この移籍から手を引いた。
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マルティネスの状況が変わる
新GK獲得を目指す動きは、わずか数週間前にクラブが公に示していた姿勢を踏まえると驚きだ。以前、アストン・ヴィラのフットボール・オペレーションズ・ディレクター、ダミアン・ビダガニーは、このアルゼンチン代表がバーミンガムに残留すると断言していた。『365scores』に対し、ビダガニーは「GKの将来は決まっている。彼は我々とともに残り、今夏に放出する意思はない。チームは彼の働きと豊富な経験を必要としており、来季の我々のプロジェクトにおいて非常に重要な存在だ」と語っていた。
こうした強い声明があったにもかかわらず、ユベントスが元アーセナルのこの選手の獲得へ働きかけを続ける中で、状況は変化している。イタリアの名門は、この移籍市場の早い段階で段階的に提示した複数のオファーを拒否されていたが、交渉は現在、退団が真剣に検討される段階に達している。
ビラ・パークに残る遺産
2020年9月にアーセナルから加入して以来、マルティネスはプレミアリーグで最も信頼でき、かつカリスマ性のあるGKの一人としての地位を確立してきた。クラブでは通算256試合に出場し、サポーターのヒーローとなるとともに、ビジャのヨーロッパリーグ制覇で重要な役割を果たした。昨季もその存在感は変わらず、プレミアリーグでの32試合先発を含む全公式戦44試合に出場した。
マルティネスが売却される可能性があれば、すでにビラ・パークで大きな変動が続いている今夏の動きに、さらに拍車がかかることになる。エメリが新シーズンに向けてスカッドの再構築を進める中、クラブはすでにモーガン・ロジャーズ、ユーリ・ティーレマンス、リュカ・ディーニュといった主力選手の退団を経験している。
- AFP
今夏の加入選手と新シーズン開幕
新シーズンを前に、アストン・ビラはすでに移籍市場で動きを見せており、フライブルクからヨハン・マンザンビ、ウォルバーハンプトン・ワンダラーズからジョアン・ゴメスを獲得した。ウナイ・エメリ監督率いるチームは、UEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマンに1-2で惜敗し、公式戦の新シーズンをスタートさせた。次は8月23日、ブライトンとのプレミアリーグ開幕戦で巻き返しを狙うことになる。
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