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アストン・ビラに大きな追い風、クラブ史上最高額の新戦力ヨハン・マンザンビが重要なハル戦を前にトレーニング再開
マンザンビにとって大きな前進となる一歩
マンザンビが木曜、アストン・ヴィラのチームメートとともにトレーニングに参加した。フライブルクから今夏加入した新戦力の復帰は、チームにとって心強い後押しとなった。 『デイリー・メール』によると、このMFは加入前に負った膝の負傷からの回復を続けるなか、全体練習に参加したという。 ヴィラは7月、最大6000万ポンドの移籍金で獲得し、クラブ史上最高額の補強となった。トレーニングピッチに姿を見せたことで、サポーターの間では公式戦デビューが当初の予想より早まるのではないかとの期待が高まっている。
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エメリ監督、コンディション面をめぐって忍耐求める
マンザンビは全体練習に復帰したものの、エメリ監督は慎重な姿勢を崩しておらず、アストン・ヴィラが土曜日にハル・シティと対戦する一戦で同選手を起用しない可能性もある。ヴィラは8月31日にアーセナルにホームで0-1の敗戦を喫しており、その後エメリ監督はマンザンビのリハビリ計画について説明した。選手の進捗について、エメリ監督は「慎重でなければならない。彼は負傷していたし、リスクのない、明確で力強い復帰を望んでいる。段階的に個別練習を行っており、今週からチームとともに全体練習を始めている」と語った。
激動の夏を経て再建へ
スイス代表MFの復帰は、オフシーズンに大規模な変革を遂げたビラにとって極めて重要な局面で実現した。前季にヨーロッパリーグ制覇を果たし、チャンピオンズリーグ出場権も獲得したビラは、11人の新戦力を補強して陣容を刷新した。移籍市場では複数の主力選手がビラ・パークを去っており、モーガン・ロジャーズは1億1700万ポンドでチェルシーへ移籍。エミ・マルティネスもスタンフォード・ブリッジ行きを決めた。ユアリ・ティーレマンス、ルカ・ディーニュ、オリー・ワトキンス、エズリ・コンサも退団しており、バランスを模索するエメリ監督はブライアン・マジョとジョージ・ヘミングスという若手をトップチームに引き上げている。
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今季初勝ち点を目指して
アストン・ビラは土曜日にハル・シティと対戦し、ブライトンとアーセナルに連敗したプレミアリーグの厳しいスタートを食い止め、今季初勝ち点の獲得を目指す。今週末にマンザンビの起用が見送られる場合、エメリ監督はチームが厳しい欧州戦と国内日程に備える中で、この先の試合後に同選手を組み込んでいく考えだ。
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