マンザンビは全体練習に復帰したものの、エメリ監督は慎重な姿勢を崩しておらず、アストン・ヴィラが土曜日にハル・シティと対戦する一戦で同選手を起用しない可能性もある。ヴィラは8月31日にアーセナルにホームで0-1の敗戦を喫しており、その後エメリ監督はマンザンビのリハビリ計画について説明した。選手の進捗について、エメリ監督は「慎重でなければならない。彼は負傷していたし、リスクのない、明確で力強い復帰を望んでいる。段階的に個別練習を行っており、今週からチームとともに全体練習を始めている」と語った。