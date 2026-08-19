アストン・ヴィラは、セリエAのパルマから鈴木を完全移籍で獲得したと発表した。才能ある日本代表選手が、欧州サッカーと国際舞台で培った貴重な経験をヴィラ・パークにもたらすことになる。

このレベルの選手を確保したことは、ゴールマウスの層を厚くする大きな後押しとなる。補強担当チームは、同世代で最も将来を嘱望される若手GKの一人をプレミアリーグへ迎え入れるべく、迅速に動いた。