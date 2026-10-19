アストン・ヴィラMFヨハン・マンザンビ、リヴァプールとバルセロナが関心を寄せる中で移籍について最終決断

リヴァプールに加え、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンも、このスイス代表選手の印象的なパフォーマンスに注目している。バイエルンはSCフライブルク在籍時から同選手をよく知っており、今も高く評価している。

一方、バルセロナも同選手がイングランドのサッカーにスムーズに適応したことに感銘を受けている。今季のプレミアリーグでは、わずか4試合の出場で2ゴール2アシストを記録。さらに、フェネルバフチェに6-0で勝利したチャンピオンズリーグの試合でも1ゴール1アシストを挙げる活躍を見せた。土曜日のニューカッスル・ユナイテッド戦でも、リーグ戦での1-0の勝利をもたらす決勝ゴールを決め、アストン・ヴィラにとっての重要性を一層示した。