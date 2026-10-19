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アストン・ヴィラMFヨハン・マンザンビ、リヴァプールとバルセロナが関心を寄せる中で移籍について最終決断
マンザンビ、アストン・ヴィラ加入を決断
マンザンビは当面アストン・ヴィラを離れる考えはなく、獲得を狙う多くのクラブにとって痛手となっている。このMFは7月にSCフライブルクから6000万ユーロで加入し、2031年6月までの契約を結んだ。将来的には最高レベルでプレーすることを目指しているものの、報道によると、この若手MFはヴィラに加入し、エメリ監督の下でプレーするという決断に非常に満足しているという。
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リヴァプールがそのMFを注視
リヴァプールはこの選手の獲得が盛んに取り沙汰されており、アンドニ・イラオラ監督はアンフィールドへの招へいを望んでいる。『ザ・サン』によると、選手の好調ぶりはリヴァプールの指揮官とコーチングスタッフに好印象を与えている。さらに、スイスの内部関係者は、アンフィールドの首脳陣が来夏の獲得を視野に、このMFの成長をシーズンを通して見守る意向を表明したと主張している。
欧州の強豪クラブがスター選手を狙う
リヴァプールに加え、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンも、このスイス代表選手の印象的なパフォーマンスに注目している。バイエルンはSCフライブルク在籍時から同選手をよく知っており、今も高く評価している。
一方、バルセロナも同選手がイングランドのサッカーにスムーズに適応したことに感銘を受けている。今季のプレミアリーグでは、わずか4試合の出場で2ゴール2アシストを記録。さらに、フェネルバフチェに6-0で勝利したチャンピオンズリーグの試合でも1ゴール1アシストを挙げる活躍を見せた。土曜日のニューカッスル・ユナイテッド戦でも、リーグ戦での1-0の勝利をもたらす決勝ゴールを決め、アストン・ヴィラにとっての重要性を一層示した。
- AFP
マンザンビの今後は？
彼は、アストン・ヴィラが国内での戦いを続ける中、好調を維持したい考えだ。本人は残留することでエメリから学ぶための理想的な環境を得られると固く信じており、リヴァプールとバルセロナは今後、正式な獲得交渉に乗り出すまで辛抱強く待つ必要がある。
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