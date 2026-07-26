アストン・ヴィラGKエミ・マルティネスの去就を巡り、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が大規模な移籍の可能性に言及した。

日曜のプレシーズン親善試合で勝利したスパレッティ監督は、ユヴェントスがマルティネス獲得を狙っているという噂に言及した。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、スパレッティは「マルティネスは移籍先を探している」と明言した。

スパレッティ監督は記者団に「ディブ・マルティネスは移籍を希望している。我々も競争力を求めているが、現時点ではGKは2人いる…」と語った。これは、2020年にアーセナルから1740万ユーロでマルティネスを獲得したアストン・ヴィラの公式見解とは矛盾する。

加入後256試合で80回のクリーンシートを達成し、2025-26シーズンのヨーロッパリーグ制覇に貢献した。契約は2029年までだが、ユヴェントスは依然として獲得を諦めていない。







