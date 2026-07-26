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アストン・ヴィラGKエミ・マルティネスの去就を巡り、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が大規模な移籍の可能性に言及した。
スパレッティが移籍について発言
日曜のプレシーズン親善試合で勝利したスパレッティ監督は、ユヴェントスがマルティネス獲得を狙っているという噂に言及した。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、スパレッティは「マルティネスは移籍先を探している」と明言した。
スパレッティ監督は記者団に「ディブ・マルティネスは移籍を希望している。我々も競争力を求めているが、現時点ではGKは2人いる…」と語った。これは、2020年にアーセナルから1740万ユーロでマルティネスを獲得したアストン・ヴィラの公式見解とは矛盾する。
加入後256試合で80回のクリーンシートを達成し、2025-26シーズンのヨーロッパリーグ制覇に貢献した。契約は2029年までだが、ユヴェントスは依然として獲得を諦めていない。
- (C)Getty Images
ユヴェントスが移籍の選択肢を検討中
ユヴェントスのCEOジョヴァンニ・カルネヴァリ氏は、クラブが状況を注視していると述べた。これは、マルティネスがアルゼンチン代表としてスペインとのワールドカップ決勝で敗れる前のことだった。
カルネヴァリ氏は「マルティネスは現在大会に出場中なので、様子を見守るしかない。彼は我々が注目するGKだ。ユヴェントスについて以前述べたように、多くの機会があるかもしれない。ただし、一部の選手評価額が過度に高く、非現実的な数字になっている現状を踏まえ、慎重に判断する必要がある」と説明した。
マルティネスはアルゼンチン代表として67試合に出場し、2022年W杯とコパ・アメリカ2回制覇の実績を持つ。
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ヴィラ、GK残留で強硬姿勢
イタリアからの噂があるにもかかわらず、アストン・ヴィラは2024年のクラブ年間最優秀選手マルティネスを留任させる方針を堅持している。フットボール・オペレーション・ディレクターのダミアン・ヴィダガニー氏は、近々の移籍の可能性を完全に否定していた。
ヴィダガニー氏は「彼は残留し、今夏放出するつもりはない」と語った。 彼の献身と経験はチームに不可欠であり、来季のプロジェクトでも不可欠だ。ユヴェントス移籍報道はクラブの立場を反映していない。マルティネスは我々にとって重要な選手であり、今後もチームメイトと共に素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれると期待している。」
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マルティネスはどうなる？
アストン・ヴィラは、夏休みを終えて復帰したマルティネスを今シーズンの国内リーグ戦で再びチームに組み込むことに注力する見込みだ。アストン・ヴィラがマルティネス獲得で強硬な姿勢を崩さないため、ユヴェントスは多額の正式オファーでその決意を試すか、別の候補を探すかを決めなければならない。移籍市場が閉じるまでにこの騒動がさらに激化するかどうかは、今後数週間の展開次第だ。
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