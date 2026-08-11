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アストン・ヴィラ、PSGとのUEFAスーパーカップを前にウナイ・エメリ監督の準備が進む中で大幅な財政支援へ
欧州制覇で巨額の収入を獲得
アストン・ヴィラは、昨季のヨーロッパリーグ制覇を受けてUEFAスーパーカップ出場を決め、数百万ポンド規模の支払いを確保した。エメリ監督率いるチームは、フランスの強豪がチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げたことを受け、ザルツブルクでパリ・サンジェルマンと対戦する予定だ。イスタンブールで行われた決勝でSCフライブルクに3-0の完勝を収めたことが、ミッドランズのクラブにとって記憶に残る一夜を締めくくるものとなり、30年ぶりのタイトル獲得と、欧州での2度目の主要タイトル獲得を実現した。
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スーパーカップの賞金詳細
スーパーカップ優勝チームには、参加費400万ユーロ（430万ポンド）と優勝ボーナス100万ユーロで構成される総額500万ユーロ（430万ポンド）が支払われる。一方、準優勝チームは400万ユーロ（340万ポンド）を受け取る。UEFAは、ヴィラとPSGの両クラブへの支払いが8月21日金曜日に行われることを確認している。
ヴィラは前季のヨーロッパリーグでの成功した戦いによって約3000万ポンドを生み出した一方、PSGは決勝でアーセナルを破った欧州での戦いを経て約1億ポンドを積み上げた。
賞金が移籍市場を後押しする
比較すれば比較的控えめな額ではあるが、追加収入はいかなるものであっても、ヴィラがUEFAの広く報じられているスカッド・コスト・ルールの制約に対応する上で極めて重要な余地をもたらす。この新たな資金流入により、エメリは移籍市場終盤で獲得候補を追うための重要な財政的裁量を得ることになる。ヴィラはアトレティコ・マドリーの左SBマッテオ・ルッジェーリ獲得で合意に達すると見込まれており、負傷したアマドゥ・オナナの穴を埋める存在としてジョアン・パリーニャも引き続き補強候補に挙がっている。
- Getty Images Sport
エメリ、パリ戦へ準備整う
PSGは昨夏にウディネでトッテナム・ホットスパーをPK戦の末に下し、スーパーカップ連覇を狙ってこの一戦に臨む。一方、アストン・ビラのSBマティ・キャッシュは、その欧州タイトルを持ち帰る強い決意を示している。ザルツブルクで行われるこの大一番は、夏の移籍市場が正式に閉幕する前に、エメリ監督のチームの準備状況を見極める決定的な試金石となる。
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