スーパーカップ優勝チームには、参加費400万ユーロ（430万ポンド）と優勝ボーナス100万ユーロで構成される総額500万ユーロ（430万ポンド）が支払われる。一方、準優勝チームは400万ユーロ（340万ポンド）を受け取る。UEFAは、ヴィラとPSGの両クラブへの支払いが8月21日金曜日に行われることを確認している。

ヴィラは前季のヨーロッパリーグでの成功した戦いによって約3000万ポンドを生み出した一方、PSGは決勝でアーセナルを破った欧州での戦いを経て約1億ポンドを積み上げた。