アストン・ヴィラ2026-27シーズンユニフォームの初期情報が公開された。アディダスは来季、大胆でレトロなデザインを提案している。
GOALでは、発売日・価格・デザインコンセプト、そして購入方法など、新ユニフォームのすべてを解説します。
アストン・ヴィラ2026-27シーズンユニフォームの初期情報が公開された。アディダスは来季、大胆でレトロなデザインを提案している。
GOALでは、発売日・価格・デザインコンセプト、そして購入方法など、新ユニフォームのすべてを解説します。
アストン・ヴィラの2026-27シーズン新ホームユニフォームは、1960年代から続く型破りなクラレット＆ブルーのデザインを称えています。 1960～2010年代のアーカイブに収められたユニフォームに着想を得た新デザインは、洗練されたエレガントな印象で、近年ゴールドのディテールを配したラグランスリーブのホームユニフォームとは一線を画します。
発表に合わせて制作されたショートフィルムは、60年代のパテ・スタイルドキュメンタリーを継承。伝統的なナレーションと疾走感あふれる編集が特徴だ。映像にはトレーニングに励むトップ選手やウナイ・エメリ監督、クラブレジェンドが登場し、欧州制覇の記憶も織り交ぜている。
5月28日（木）より販売開始。大人用レプリカシャツは約80ポンド、選手用オーセンティックバージョンは110ポンドから。
2025-26シーズン用アウェイキットに物足りなさを感じるヴィラファンもいるが、クラブは黒を基調に、クラレット・スカイブルー・イエローの3色を新たに配する方向だ。ホームキットではフルエンブレムに代わりライオンクレストのみを採用する見込み。
アウェイキットはアディダス「エリート」シリーズに属し、今季サードキットに採用されたトレフォイルロゴが来季はアウェイキットに復活する見込みだ。
発売は2026年W杯後の7～8月上旬の見込みで、公式選手用シャツは110～120ポンド、大人用レプリカは80～85ポンドと報じられている。
今シーズン、アストン・ヴィラのアウェイとサードキットに採用された明暗のコントラストは、今後も継続する見込みだ。
サードはヴィラ・パークのゲートに着想を得た渦巻き模様で、白または淡い青を基調とする見込み。アディダスのトレフォイルロゴは3本線の「マウンテン」バージョンに置き換わり、カラーのクラブエンブレム上中央に配置される。
発売は7月下旬から8月上旬の見込みで、レプリカは80ポンド、オーセンティックは110ポンドと報じられている。