アストン・ヴィラの2026-27シーズン新ホームユニフォームは、1960年代から続く型破りなクラレット＆ブルーのデザインを称えています。 1960～2010年代のアーカイブに収められたユニフォームに着想を得た新デザインは、洗練されたエレガントな印象で、近年ゴールドのディテールを配したラグランスリーブのホームユニフォームとは一線を画します。

発表に合わせて制作されたショートフィルムは、60年代のパテ・スタイルドキュメンタリーを継承。伝統的なナレーションと疾走感あふれる編集が特徴だ。映像にはトレーニングに励むトップ選手やウナイ・エメリ監督、クラブレジェンドが登場し、欧州制覇の記憶も織り交ぜている。

5月28日（木）より販売開始。大人用レプリカシャツは約80ポンド、選手用オーセンティックバージョンは110ポンドから。











