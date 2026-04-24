アストン・ヴィラ 2026-27シーズン ユニフォーム: ホーム、アウェイ、サード、GKモデル、発売日、リーク画像、価格

アストン・ヴィラの2026-27シーズンユニフォームの初期情報がリークされた。アディダスは3シーズン連続でデザインを担当する見込みで、デザインや配色、予想価格、発売時期などが明らかになりつつある。モーガン・ロジャースやエズリ・コンサがヴィラ・パークなどで着用する姿が想像されるが
、クラブやメーカーによる正式発表は 아직ない。
ただし、クラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。
アストン・ヴィラの2026-27シーズンユニフォームの初期情報がリークされた。アディダスは3シーズン連続でデザインを担当する見込みで、デザインや配色、予想価格、発売時期などが明らかになりつつある。モーガン・ロジャースやエズリ・コンサがヴィラ・パークなどで着用する姿が想像されるが
、クラブやメーカーによる正式発表は 아직ない。
ただし、クラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。
アストン・ヴィラのホームユニフォームは、約10年ぶりに大幅変更される見込みだ。定番のクラレット×スカイブルーの配色から離れ、クラレット一色になるという。
2026-27ホームユニフォームは1969年モデルにインスパイアされ、ブルーの袖を排して全身クラレットに。ポロカラーとモノクロの淡いブルーエンブレムがアクセントだ。
セットは白ショーツと、クラレットまたはゴールドのディテールを配したスカイブルーソックスになる見込みだ。
ホームキットは5月下旬～6月上旬に発売予定。大人用レプリカの価格は約80ポンド、選手着用モデルは110ポンド以上となる見込みだ。
2025-26シーズン、アストンヴィラのAWAYユニフォームは黒を基調に、クラレット・スカイブルー・イエローの3色がアクセントとして入る。ホームでは従来のフルエンブレムに代わりライオンクレストのみを使用する。
アウェイキットはアディダス「エリート」シリーズに属し、今季サードキットに採用されたトレフォイルロゴが来季はアウェイに復活する見込みだ。
発売は2026年ワールドカップ後に予定され、価格は公式選手が110～120ポンド、大人用レプリカが80～85ポンドと報じられている。
今シーズン、アストン・ヴィラのアウェイとサードキットに採用された明暗のコントラストは、今後も継続する見込みだ。
サードはヴィラ・パークのゲートをイメージした渦巻き模様で、白または淡い青を基調とする見込み。アディダスのトレフォイルロゴは3本線の「マウンテン」バージョンに置き換えられ、カラーエンブレムの上中央に配置される。
発売は7月下旬から8月上旬の見込みで、レプリカは80ポンド、オーセンティックは110ポンドと報じられている。