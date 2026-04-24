アストン・ヴィラ 2026-27シーズン ユニフォーム: ホーム、アウェイ、サード、GKモデル、発売日、リーク画像、価格

アストン・ヴィラのホームユニフォームは、約10年ぶりに大幅変更される見込みだ。定番のクラレット×スカイブルーの配色から離れ、クラレット一色になるという。

2026-27ホームユニフォームは1969年モデルにインスパイアされ、ブルーの袖を排して全身クラレットに。ポロカラーとモノクロの淡いブルーエンブレムがアクセントだ。

セットは白ショーツと、クラレットまたはゴールドのディテールを配したスカイブルーソックスになる見込みだ。

ホームキットは5月下旬～6月上旬に発売予定。大人用レプリカの価格は約80ポンド、選手着用モデルは110ポンド以上となる見込みだ。