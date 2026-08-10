Divulgação / Real Madrid
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アストン・ヴィラ、レアル・マドリーのスター、エンドリッキ獲得へ野心的なレンタル移籍を画策か
ミッドランズのクラブがFWを狙う
talkSPORTによると、アストン・ビラは9月1日に夏の移籍市場が閉まる前に、レアル・マドリーからエンドリッキを期限付き移籍で獲得する可能性を検討している。20歳のFWは昨季後半をリヨンへの期限付き移籍で過ごし、21試合で8ゴール8アシストを記録した。アストン・ビラに加え、セリエAのローマも、来季に向けてこのブラジル代表の獲得に関心を示していると報じられている。
- Getty Images Sport
指揮官が前線の層の強化を求める
エンドリッキの加入が実現すれば、今季のアストン・ビラによるチャンピオンズリーグ復帰を前に、エメリ監督の攻撃陣の選択肢は厚みを増すことになる。昨季21ゴールを記録したオリー・ワトキンスが引き続き最前線の軸ではあるものの、タミー・アブラハムと新進気鋭のブライアン・マジョの存在があっても、なおさらなる補強が必要と見なされている。ブラジル代表として世界舞台を経験してきたエンドリッキの実績は、国内戦と欧州戦の両方でビラの攻撃力を引き上げる理想的な候補であることを示している。
夏の再建は着々と進んでいる
エンドリッキ獲得への動きは、モーガン・ロジャースのチェルシー移籍が英国史上最高額となる1億1700万ポンドの取引で成立したことを受けた、アストン・ヴィラの積極的な移籍戦略の一環である。クラブ上層部は素早く戦力補強に動き、ヨハン・マンザンビのクラブ史上最高額での獲得を完了。さらに、ウォルヴァーハンプトンからジョアン・ゴメス、チェルシーのアレハンドロ・ガルナチョのレンタル移籍、そしてモドゥ・ケバ・シセも加えた。エンドリッキへの関心に加え、ヴィラは守備陣整備の仕上げとして、アトレティコ・マドリーの左SBマッテオ・ルッジェーリを1700万ポンドで獲得する契約締結にも近づいている。
- Getty
欧州での一戦がチーム力を試す
アストン・ヴィラは、昨季のヨーロッパリーグ制覇を受け、水曜日にUEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマンと対戦し、チームの準備状況を試すことになる。この重要な欧州での一戦は、プレミアリーグ開幕とチャンピオンズリーグのリーグフェーズ突入を前に、厳しい試金石となる。クラブ首脳陣は、エメリ監督が十分な選手層を維持できるよう、移籍市場が閉まるまで残るターゲットへの取り組みを続ける見通しだ。
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