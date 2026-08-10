エンドリッキの加入が実現すれば、今季のアストン・ビラによるチャンピオンズリーグ復帰を前に、エメリ監督の攻撃陣の選択肢は厚みを増すことになる。昨季21ゴールを記録したオリー・ワトキンスが引き続き最前線の軸ではあるものの、タミー・アブラハムと新進気鋭のブライアン・マジョの存在があっても、なおさらなる補強が必要と見なされている。ブラジル代表として世界舞台を経験してきたエンドリッキの実績は、国内戦と欧州戦の両方でビラの攻撃力を引き上げる理想的な候補であることを示している。