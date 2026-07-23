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Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images
Khaled Mahmoud

翻訳者：

アストン・ヴィラ、チェルシーからガルナチョ獲得を発表

移籍情報
アレハンドロ・ガルナチョ
アストン・ヴィラ
チェルシー
プレミアリーグ

アストン・ヴィラは、ウナイ・エメリ監督が新シーズンに向けてチーム再編を進める中、チェルシーからアレハンドロ・ガルナチョを期限付きで獲得したと発表した。アルゼンチン代表のガルナチョは、1シーズンの期限付き移籍でヴィラ・パークへ加入し、将来的な完全移籍の可能性も残されている。

  • エメリー、最優先の攻撃的補強候補を獲得

    22歳の同選手はチェルシーで定位置を確保できなかったが、今シーズン限定でヴィラにレンタル移籍する。エメリ監督はクラブ公式サイトで「アレハンドロの加入を喜ばしく思う。彼は才能に溢れ、プロジェクトへの意欲を示してくれた」と語った。

    現時点ではレンタル移籍だが、契約には買取義務が含まれており、2026-27シーズン中に特定のパフォーマンス目標を達成すれば完全移籍となる。





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  • Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26 FA CupGetty

    チェルシー退団の分析

    ガーナチョのチェルシー退団は、クラブがアストン・ヴィラからモーガン・ロジャースをクラブ史上最高額1億1700万ポンドで獲得した直後に決まった。 チェルシーは昨年9月、マンチェスター・ユナイテッドから4000万ポンドでガルナチョを獲得。彼は同クラブのユース出身で、2025年の移籍までにトップチームで144試合に出場していた。昨シーズン、チェルシーで43試合に出場したが、戦力外と判定された。スタンフォード・ブリッジでは全大会を通じて8ゴール4アシストにとどまった。


  • ヴィラの活発な補強活動

    ガルナチョの獲得は、この夏ヴィラ・パークを活気づける補強戦略の一環だ。ヨハン・マンザンビ、ジョアン・ゴメス、モドゥ・ケバ・シセに続き、今夏4人目の大型補強となった。資金は放出選手で得た約2億ポンドで賄われている。 ユーリ・ティエレマンスやドニエル・マレンらが移籍したことで、エメリ監督はガナチョのような補強を可能にする資金を得た。

    加入するガルナチョは、勢いのあるチームに合流する。ヴィラは昨季EL制覇とプレミア4位に入り、来季CL出場権を獲得。8月12日のUEFAスーパーカップではCL王者のパリ・サンジェルマンと対戦する。



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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    ヴィラ・パークの将来展望

    完全移籍が成立すれば、ガルナチョはアストン・ヴィラと4年契約で合意済みと報じられている。この長期契約は、クラブが彼の将来性を高く評価している証拠だ。また、マンチェスター・ユナイテッドも恩恵を受ける。2025年に彼がチェルシーへ移籍した際の取り決めにより、ユナイテッドは今後完全移籍が発生した場合、移籍金の10％を受け取る権利を持つとされている。


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