22歳の同選手はチェルシーで定位置を確保できなかったが、今シーズン限定でヴィラにレンタル移籍する。エメリ監督はクラブ公式サイトで「アレハンドロの加入を喜ばしく思う。彼は才能に溢れ、プロジェクトへの意欲を示してくれた」と語った。

現時点ではレンタル移籍だが、契約には買取義務が含まれており、2026-27シーズン中に特定のパフォーマンス目標を達成すれば完全移籍となる。















