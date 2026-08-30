コンサが今夏の移籍市場序盤に5100万ポンドでアーセナルへ移籍したことを受け、ハーウッド＝ベリス獲得は主要な優先事項となった。その穴を埋めるため、ミッドランズのクラブは市場で複数の選択肢を探ってきた。

ジョエル・オルドネスについては、ワールドカップで負った中足骨骨折への懸念から移籍案が破談に終わり、ジャン＝クレール・トディボ獲得の可能性についても検討された。

それでも、ハーウッド＝ベリスは引き続き第一のターゲットだった。24歳の同選手は、マンチェスター・シティから加入して以降、サウサンプトンで134試合に出場し、12ゴール7アシストを記録しており、貴重な経験をもたらす存在である。