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アストン・ヴィラ、サウサンプトンDFテイラー・ハーウッド＝ベリスの3000万ポンド移籍に接近
ハーウッド＝ベリスの獲得で合意 reached
アストン・ヴィラは新たなセンターバック確保に素早く動き、ハーウッド＝ベリス獲得で原則合意に達した。『The Athletic』によると、契約の枠組みはおおむね整っており、クラブは初期費用として2500万ポンド、さらに出来高500万ポンドを支払う見込みで、総額は3000万ポンドとなる。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏もこのニュースを認め、次のように記した。「アストン・ヴィラがサウサンプトンからテイラー・ハーウッド・ベリスを獲得することで口頭合意に達した。here we go！ #AVFCは2500万ポンドに出来高500万ポンドを加えた条件で口頭合意をまとめた。選手側はゴーサイン。書類はまだ交わされていないが、口頭合意は完了している」。クラブが以前に2度のオファーを拒否されていた中、エメリはこの移籍を前に進めるうえで重要な役割を果たした。
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重要な退団の穴埋めへ
コンサが今夏の移籍市場序盤に5100万ポンドでアーセナルへ移籍したことを受け、ハーウッド＝ベリス獲得は主要な優先事項となった。その穴を埋めるため、ミッドランズのクラブは市場で複数の選択肢を探ってきた。
ジョエル・オルドネスについては、ワールドカップで負った中足骨骨折への懸念から移籍案が破談に終わり、ジャン＝クレール・トディボ獲得の可能性についても検討された。
それでも、ハーウッド＝ベリスは引き続き第一のターゲットだった。24歳の同選手は、マンチェスター・シティから加入して以降、サウサンプトンで134試合に出場し、12ゴール7アシストを記録しており、貴重な経験をもたらす存在である。
最近の欠場理由が判明
サウサンプトンのメンバーから外れていたことで、ハーウッド＝ベリスを巡る憶測はここ最近で一段と強まっていた。DFは8月8日のコルチェスター・ユナイテッド戦でカラバオカップの2-0勝利にフル出場し、ワトフォード戦のリーグ戦での2-1敗戦にも出場していたが、その後の直近3試合を欠場していた。
サウサンプトンは、同選手の去就に対する不透明感が増し、アストン・ヴィラとの交渉が進展する中で、同選手をメンバー外としてきた。すでに移籍へのゴーサインを出しており、エメリ監督率いるチームが戦力整備を進める中で、この夏9人目の補強となる見通しだ。
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アストン・ヴィラの次なる一手は？
アストン・ヴィラとサウサンプトンは今後、残るボーナス条項の最終調整と、移籍を正式化するために必要な書類の取り交わしを進めることになる。
ハーウッド＝ベリスは、期限が締め切られる前にメディカルチェックを完了する必要がある。正式決定となれば、エメリはこのDFを素早く先発メンバーに組み込むことに注力し、今後のプレミアリーグの試合で即座にインパクトをもたらすことを期待している。
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