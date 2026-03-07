Getty Images Sport
アストン・ヴィラ＆イングランド代表のスター選手モーガン・ロジャース、元恋人リー・テイラー（『ラブ・アイランド』出演者）から浮気疑惑を告発される
ソーシャルメディアの嵐がヴィラのフォワードを襲う
ロジャースの恋愛事情が、元恋人テイラーによるセンセーショナルな主張を受けて脚光を浴びている。23歳の同選手は現在、ヴィラ・パークにおけるウナイ・エメリ監督の戦術の中核を担う存在となったが、1月にリアリティ番組出演者との短期間の交際を終了したと報じられている。
当初は交際を公にしない方針だったが、テイラーは自身の立場を語ることを選択した。このタイミングは特に敏感だ。ミドルズブラからイングランド代表へと急成長を遂げたこの攻撃的選手は、プレミアリーグで最も話題を集める若手の一人となっている。
ポッドキャスト出演が沈黙を破る
プライベートストーリー・ポッドキャストで司会者アミ・シャーリーズと対談したテイラーは、交際初期を振り返った。シャーリーズが二人の周囲の噂に触れ「皆に状況を話したい？」と尋ねると、テイラーは様々な要因から当初は関係を躊躇していたと認め、共に過ごした休暇が大きな転機となったと説明した。
「結局一緒に休暇を過ごしたんだけど、それが全てを変えた気がする」とテイラーは語った。「それで実際に交際を始めたの。最初は全て順調だと思った。でもその後、彼が浮気してたって知ったの。本当に『えっ？』って感じだった。それで終わりだった。最悪だったわ」
30歳のインフルエンサーは、信頼の欠如を理由に、関係を終わらせる決断は即座だったと強調した。彼女はポッドキャストでこう語った。「もし誰かが私にそんなことをしたら、たとえあなたへの愛がどれほど深くても、同じ目で見られなくなる。そんな人を信頼できない。正直、あの状況はちょっと狂ってた」
新星がピッチ外の問題に直面
ロジャースがイングランド代表のエリートとしての地位を確固たるものにする重要な時期に、この疑惑が浮上した。別れの経緯にもかかわらず、テイラーはサッカー選手への悪意は一切ないと主張した。「私が最も大切にしているのは、彼らへの憎しみを抱かないこと。彼らのしたことは憎むが、結局のところ愛以外の何物でもない」と彼女は付け加えた。
ロジャースはこの主張についてまだコメントしておらず、代わりにクラブと代表チームへの責任に集中している。このフォワードは、アストン・ヴィラのトップ4入りを目指す戦いで重要な役割を果たしており、力強さと技術的な優雅さを兼ね備えた独特のスタイルが、ワールドカップを控えたイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の注目を集めている。
ピッチ上でのパフォーマンスに集中する
アストン・ヴィラは現在プレミアリーグで4位につけており、3位のマンチェスター・ユナイテッドと同ポイントである。全大会通算40試合で10得点7アシストを記録しているロジャースは、来週行われるヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦のリール戦、そして続くマンチェスター・ユナイテッドとの重要な一戦において、再びヴィランズのキープレイヤーとなるだろう。
