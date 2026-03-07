プライベートストーリー・ポッドキャストで司会者アミ・シャーリーズと対談したテイラーは、交際初期を振り返った。シャーリーズが二人の周囲の噂に触れ「皆に状況を話したい？」と尋ねると、テイラーは様々な要因から当初は関係を躊躇していたと認め、共に過ごした休暇が大きな転機となったと説明した。

「結局一緒に休暇を過ごしたんだけど、それが全てを変えた気がする」とテイラーは語った。「それで実際に交際を始めたの。最初は全て順調だと思った。でもその後、彼が浮気してたって知ったの。本当に『えっ？』って感じだった。それで終わりだった。最悪だったわ」

30歳のインフルエンサーは、信頼の欠如を理由に、関係を終わらせる決断は即座だったと強調した。彼女はポッドキャストでこう語った。「もし誰かが私にそんなことをしたら、たとえあなたへの愛がどれほど深くても、同じ目で見られなくなる。そんな人を信頼できない。正直、あの状況はちょっと狂ってた」