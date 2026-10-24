ジャンルイジ・ドンナルンマ：5/10

イタリア人GKにとって、もどかしい午後となった。枠内シュートはわずか2本しか受けなかったが、その両方で失点。ジャクソンの先制点は正確なシュートだった一方、60分の2失点目では痛恨のミスを犯し、ジャクソンのシュートをあまりにも簡単に体の下から通してしまった。それ以外に手を使う場面はほとんどなかったが、シティがボールを支配する中、ビルドアップには頻繁に関わった。

アブドゥコディル・フサノフ：6/10

右サイドバックで先発し、ハーフタイム後はセンターバックに移った。先発した最終ラインの4人では最も安定していた。警告を受けることなく、ポジショニングでも集中を保った。ヴィラのカウンターから繰り出されるロングボールに対処する中、シティが記録した47回のクリアに貢献した。

ルベン・ディアス：5/10

キャプテンは、普段になく脆さを見せた守備ラインを統率しきれなかった。先制点につながる場面では、リスクの高いサイドチェンジのパスでマーク・グエイを窮地に追い込んだ。全般的にパスの質は高かったものの、ジャクソンの動きを抑えられなかったことが敗戦を決定づける要因となった。

マーク・グエイ：4/10

センターバックにとって厳しい一戦となった。ディアスからのパスをうまくコントロールできず、ジョン・マッギンにボールを奪われると、そこからジャクソンによるヴィラの6分の先制点につながった。その後、32分には意図的なファウルで警告を受けた。ヴィラの攻守の切り替えの速さに苦しみ、マレスカによる戦術的な布陣変更でハーフタイムに交代となった。

ヨシュコ・グヴァルディオル：6/10

複数の役割を担うポジションでプレーし、左サイドで常にパスの受け手となって、シティが記録した27本のクロスに貢献した。守備では中央のチームメイトほど相手に狙われなかったが、ヴィラがカウンターで素早く逆サイドへ展開した際には、カバーに苦しんだ。