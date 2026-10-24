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ライブ
FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

アストン・ヴィラ戦のマンチェスター・シティ選手採点：アーリング・ハーランドがゴールを決めるも、ニコラス・ジャクソンの2得点でエンツォ・マレスカ率いるチームが敗れる

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アストン・ヴィラ 対 マンチェスター・シティ
アストン・ヴィラ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

マンチェスター・シティは、ニコラス・ジャクソンの2得点でアストン・ヴィラに1-2で敗れ、痛い黒星を喫した。後半にアーリング・ハーランドが同点ゴールを決めたものの、エンツォ・マレスカ率いるチームはヴィラ・パークでボール保持率の優位を生かせなかった。

ヴィラ・パークに乗り込んだマンチェスター・シティは1-2で敗れ、マレスカにとって戦術面で悪夢のような一戦となった。シティは開始早々、最悪の形で失点する。6分、ジャクソンに守備陣のミスを突かれ、アストン・ヴィラに先制を許した。前半のシティはボール支配率63％、シュート15本を記録しながらも、ウナイ・エメリ率いるヴィラの統率された低い守備ブロックを崩せなかった。

後半は52分、ハーランドがイリマン・エンディアイのクロスを正確なヘディングで決めて同点とし、逆転への期待が高まった。しかし、そのわずか8分後、この試合を通じてシティを苦しめた守備の脆さが再び露呈する。ジャクソンに2点目を決められてヴィラにリードを奪い返されると、終盤に猛攻を仕掛け、期待得点（xG）1.96を記録したものの、シティは再び追いつくことができなかった。シーズン序盤の勢いに大きな痛手となる敗戦だった。

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ゴールキーパーと守備陣

    ジャンルイジ・ドンナルンマ：5/10

    イタリア人GKにとって、もどかしい午後となった。枠内シュートはわずか2本しか受けなかったが、その両方で失点。ジャクソンの先制点は正確なシュートだった一方、60分の2失点目では痛恨のミスを犯し、ジャクソンのシュートをあまりにも簡単に体の下から通してしまった。それ以外に手を使う場面はほとんどなかったが、シティがボールを支配する中、ビルドアップには頻繁に関わった。

    アブドゥコディル・フサノフ：6/10

    右サイドバックで先発し、ハーフタイム後はセンターバックに移った。先発した最終ラインの4人では最も安定していた。警告を受けることなく、ポジショニングでも集中を保った。ヴィラのカウンターから繰り出されるロングボールに対処する中、シティが記録した47回のクリアに貢献した。

    ルベン・ディアス：5/10

    キャプテンは、普段になく脆さを見せた守備ラインを統率しきれなかった。先制点につながる場面では、リスクの高いサイドチェンジのパスでマーク・グエイを窮地に追い込んだ。全般的にパスの質は高かったものの、ジャクソンの動きを抑えられなかったことが敗戦を決定づける要因となった。

    マーク・グエイ：4/10

    センターバックにとって厳しい一戦となった。ディアスからのパスをうまくコントロールできず、ジョン・マッギンにボールを奪われると、そこからジャクソンによるヴィラの6分の先制点につながった。その後、32分には意図的なファウルで警告を受けた。ヴィラの攻守の切り替えの速さに苦しみ、マレスカによる戦術的な布陣変更でハーフタイムに交代となった。

    ヨシュコ・グヴァルディオル：6/10

    複数の役割を担うポジションでプレーし、左サイドで常にパスの受け手となって、シティが記録した27本のクロスに貢献した。守備では中央のチームメイトほど相手に狙われなかったが、ヴィラがカウンターで素早く逆サイドへ展開した際には、カバーに苦しんだ。

  • imago-sport-1084955268.jpgAPL

    中盤

    エンソ・フェルナンデス：6/10

    シティが自陣から敵陣へとボールを運ぶ中、ダブルボランチの一角として何度もボールに触れた。短いフリーキックで同点ゴールにつながる攻撃の起点にもなった。しかし、密集するヴィラの中盤を崩すために必要な、流れの中からの鋭いパスは出せなかった。また、ホームチームが素早く攻めに転じた際には、あっさりかわされる場面もあった。

    エリオット・アンダーソン：5/10

    フェルナンデスと並んで90分間プレーしたが、試合で存在感を示せず、静かなパフォーマンスに終わった。ヴィラの先制点につながる場面ではジャクソンに簡単に抜かれ、マレスカが通常求める、遅れてペナルティーエリアに飛び込む動きも見せられなかった。いら立ちが募る中、74分にはイエローカードを受けた。

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    攻撃

    イリマン・エンディアイ：7／10

    シティの右サイドで最も輝いた。前半には鈴木彩艶を脅かし、ポストの外側を叩くシュートも放った。52分には切り返しでマークを外してファーサイドへ絶妙なクロスを送り、ハーランドの同点弾をアシスト。やや意外な69分の交代まで、攻撃に貢献し続けた。

    ラヤン・シェルキ：4／10

    攻撃的MFにとっては期待外れの午後となった。トップ下でプレーしたが、前半は決定的なチャンスを作れず、38分にはいら立ちを見せたチャレンジで警告を受けた。マレスカは前半で見切りをつけ、ハーフタイムに交代させた。

    ジェレミー・ドク：6／10

    いつも通り、サイドで加速力を発揮した。何度かマークを外し、アウェーチームが計7本のCKを獲得する一助となったが、最後のパスやクロスは味方に合わせる精度を欠くことが多かった。後半の大半はイアン・マートセンに抑えられ、終盤のシュートも枠を外した。

    アーリング・ハーランド：7／10

    ノルウェー人FWは持ち味を発揮し、52分にファーサイドでヘディングシュートを叩き込んで、シティに一時的な反撃の望みをもたらした。試合終了間際には勝ち点1をもぎ取る寸前まで迫ったが、90分のヘディングはマートセンにゴールライン上でクリアされた。孤立する場面が多く、終盤にはラストパスが繰り返し長くなり、目に見えていら立ちを募らせた。

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  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    途中出場選手と監督

    リコ・ルイス：6/10

    前半終了後にグエイに代わって出場。クサノフが中央に移ると、右サイドバックに入った。安定した技術とオーバーラップで右サイドの攻撃を支え、シティがヴィラを押し込む助けとなったが、ホームチームの2点目は防げなかった。

    フィル・フォーデン：6/10

    ミッドウィークのAEKアテネ戦でハットトリックを達成した後、この日はベンチスタートとなり、ハーフタイムにシェルキに代わって出場した。活発な動きを見せ、90分にはハーランドがヘディングで合わせた危険なクロスを供給したが、そのシュートはクリアされた。ミッドウィークのような活躍は再現できなかった。

    ライアン・マカイドゥ：5/10

    マレスカ監督がフレッシュな選手の投入を図り、69分に活発な動きを見せていたエンディアイェに代わって出場。しかし、この若手はヴィラの低い位置に構えた守備を前に期待された影響を与えられず、76分にはマートセンを引っ張って警告を受けた。

    エンツォ・マレスカ：5/10

    グエイとシェルキを先発起用した判断が裏目に出て、ハーフタイムに2人を交代せざるを得なかった。さらに、69分に脅威となっていたエンディアイェを下げたことでシティの勢いは鈍り、最終的にはエメリ監督が組み立てた効果的なカウンター戦術に攻略された。

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