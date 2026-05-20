最初の得点はティエレマンス。ショートコーナーからペナルティエリア内で放ったボレーが完璧なタイミングとテクニックでネットを揺らした。
その4分後、マクギンのパスを受けたブエンディアが右上に曲げて追加点。
60分目前、ロジャースがブエンディアのサイド突破からチームプレーを完結し、試合を決定づける3点目を決めた。
以下、GOALが1982年の欧州チャンピオンズカップ制覇以来となるクラブ初の欧州タイトル獲得に貢献したヴィラの全選手を評価する。
最初の得点はティエレマンス。ショートコーナーからペナルティエリア内で放ったボレーが完璧なタイミングとテクニックでネットを揺らした。
その4分後、マクギンのパスを受けたブエンディアが右上に曲げて追加点。
60分目前、ロジャースがブエンディアのサイド突破からチームプレーを完結し、試合を決定づける3点目を決めた。
以下、GOALが1982年の欧州チャンピオンズカップ制覇以来となるクラブ初の欧州タイトル獲得に貢献したヴィラの全選手を評価する。
エミリアーノ・マルティネス（7/10）：
ウォーミングアップ中の負傷が噂されたが、このアルゼンチン人GKは後半の危ない場面をしのぎ、失点を許さなかった。
マティ・キャッシュ（6/10）：
序盤の危険なタックルでイエローカードを貰ったが、その後は冷静に危機を回避した。
エズリ・コンサ（8/10）：
必要な場面で確実にクリアし、素早いビルドアップも披露。相手陣地でも存在感を示した。
パウ・トーレス（7/10）：
コンサと並んで安定した守備を見せ、フィリップ・リエンハルトの決定機を阻止した。
ルーカス・ディニェ（6/10）：
左SBとして堅実な守備を見せ、攻撃への関与は少なかった。
ヴィクトル・リンデロフ（7/10）：
元マンチェスター・ユナイテッドのセンターバックはヴィラの中盤で存在感を示し、イスタンブールでも4バックを堅く守った。
ユーリ・ティエレマンス（8/10）：
中盤で技術と粘り強さを発揮し、前半終了4分前には完璧なボレーで先制点を挙げた。
ジョン・マクギン（7/10）：
スコットランドの「自然の驚異」は、ブエンディアへの絶妙なパスで2点目をアシストするなど、終始脅威だった。
モーガン・ロジャース（8/10）：
開始早々3分で決定機を創出。ティエレマンスのボレーを導いたクロスは絶妙。後半にはニアへの走り込みから押し込み、彼らしいゴールを決めた。
エミリアーノ・ブエンディア（9/10）：
序盤にニクラス・ベステの顔に腕が当たり警告を受けたが動じず、エリア外からカーブシュートで2点目を奪取。さらに右サイドを突破しロジャースへのアシストも記録した。終盤の決定機を逃し1点減点。
オリー・ワトキンス（7/10）：
最前線で好パフォーマンス。前半は良いボール供給がなくとも、フィジカルと動きでフライブルク4バックを脅かし、味方にスペースを作った。
アマドゥ・オナナ（6/10）：
後半途中からリンデロフと交代で出場し、ポストを直撃するシュートで得点を狙った。
イアン・マーツェン（評価なし）：
81分にディニェに代わって投入された。
ジャドン・サンチョ（評価なし）：
試合終了10分前にマン・オブ・ザ・マッチのブネディアと交代。
タイロン・ミングス（評価なし）：
試合終了間際に投入された。
ダグラス・ルイス（評価なし）：
ティエレマンスに代わって中盤に入った。
ウナイ・エメリ（9/10）：
この愛すべきスペイン人監督について、もはや言葉は必要ない。プリンス・オブ・ウェールズ（チャールズ皇太子）の目の前で、彼はヨーロッパリーグの王者であることを証明した。完璧な選手起用により5度目の優勝トロフィーを掲げた。スティーブン・ジェラードの後任としてアストン・ヴィラを率いてから、彼の成果は目覚ましい。30年の苦難に終止符を打ち、ヴィラ史に確固たる足跡を残した。