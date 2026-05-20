最初の得点はティエレマンス。ショートコーナーからペナルティエリア内で放ったボレーが完璧なタイミングとテクニックでネットを揺らした。

その4分後、マクギンのパスを受けたブエンディアが右上に曲げて追加点。

60分目前、ロジャースがブエンディアのサイド突破からチームプレーを完結し、試合を決定づける3点目を決めた。

以下、GOALが1982年の欧州チャンピオンズカップ制覇以来となるクラブ初の欧州タイトル獲得に貢献したヴィラの全選手を評価する。