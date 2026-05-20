最初の得点はティエレマンス。ヴィラがショートコーナーを蹴った直後、ペナルティエリア内で完璧なタイミングとテクニックでボレーを叩き込んだ。

その4分後、マクギンのパスを受けたブエンディアが右上に曲げて追加点。

60分目前、ロジャースがブエンディアのサイド突破を起点とした連係を仕上げ、試合を決定づける3点目を決めた。

以下、GOALが1982年の欧州チャンピオンズカップ制覇以来となるクラブ初の欧州タイトル獲得に貢献したヴィラの全選手を評価する。