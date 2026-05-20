最初の得点はティエレマンス。ヴィラがショートコーナーを蹴った直後、ペナルティエリア内で完璧なタイミングとテクニックでボレーを叩き込んだ。
その4分後、マクギンのパスを受けたブエンディアが右上に曲げて追加点。
60分目前、ロジャースがブエンディアのサイド突破を起点とした連係を仕上げ、試合を決定づける3点目を決めた。
以下、GOALが1982年の欧州チャンピオンズカップ制覇以来となるクラブ初の欧州タイトル獲得に貢献したヴィラの全選手を評価する。
最初の得点はティエレマンス。ヴィラがショートコーナーを蹴った直後、ペナルティエリア内で完璧なタイミングとテクニックでボレーを叩き込んだ。
その4分後、マクギンのパスを受けたブエンディアが右上に曲げて追加点。
60分目前、ロジャースがブエンディアのサイド突破を起点とした連係を仕上げ、試合を決定づける3点目を決めた。
以下、GOALが1982年の欧州チャンピオンズカップ制覇以来となるクラブ初の欧州タイトル獲得に貢献したヴィラの全選手を評価する。
エミリアーノ・マルティネス（7/10）：
ウォーミングアップ中の負傷が噂されたが、アルゼンチン人GKは出場。後半に一瞬危ない場面があったものの、失点は許さなかった。
マティ・キャッシュ（6/10）：
序盤の危険なタックルでイエローカードを貰いながらも、その後は冷静に危機を回避した。
エズリ・コンサ（8/10）：
必要な場面で確実にクリアし、素早いビルドアップも披露。相手陣地でも存在感を示した。
パウ・トーレス（7/10）：
コンサと並んで安定した守備を見せ、決定的な介入も複数記録。フィリップ・リエンハルトの決定機を阻んだ場面が特に光った。
ルーカス・ディニェ（6/10）：
左SBとして堅実な守備を見せ、攻撃への関与は少なかった。
ヴィクトル・リンデロフ（7/10）：
元マンチェスター・ユナイテッドのセンターバックは、ヴィラの中盤で存在感を示し、イスタンブールでも4バックを堅く守った。
ユーリ・ティエレマンス（8/10）：
中盤で洗練されたプレーと粘り強さを示し、前半終了4分前には完璧なボレーで先制点を奪った。
ジョン・マクギン（8/10）：
スコットランドの「自然の驚異」は、ブエンディアへの絶妙なパスで2点目をアシストするなど、終始脅威だった。
モーガン・ロジャース（8/10）：
開始早々の3分でゴールを脅かし、ティエレマンスのボレーを誘った浮き球のパスは絶品。後半にはニアへ走り込んで押し込み、彼らしいゴールを決めた。
エミリアーノ・ブエンディア（9/10）：
序盤にニクラス・ベステの顔に腕が当たり警告を受けたが動じず、エリア外から美しいカーブで追加点。さらに華麗な足技でロジャースへのアシストも記録した。終盤の決定機を逃し1点減点。
オリー・ワトキンス（7/10）：
最前線で好パフォーマンス。前半は良いボール供給がなくとも、フィジカルと動きでフライブルク4バックを混乱させ、味方にスペースを作った。
アマドゥ・オナナ（6/10）：
後半半ばにリンデロフと交代で出場し、ポストを叩くシュートでゴールに迫った。
イアン・マッツェン（評価なし）：
81分にディニェに代わって投入された。
ジャドン・サンチョ（評価なし）：
試合終了10分前にマン・オブ・ザ・マッチのブネディアと交代。
タイロン・ミングス（評価なし）：
試合終了間際に投入された。
ダグラス・ルイス（評価なし）：
ティエレマンスに代わって中盤に入った。
ウナイ・エメリ（9/10）：
この愛すべきスペイン人監督について、もはや語る必要はない。プリンス・オブ・ウェールズ（チャールズ皇太子）の目の前で、彼はヨーロッパリーグの王であることを証明した。完璧な選手起用により5度目の優勝トロフィーを掲げた。スティーブン・ジェラードの後任としてアストン・ヴィラを率いてから、彼の成果は目覚ましい。30年の苦難に終止符を打ち、ヴィラ史に確固たる足跡を残した。