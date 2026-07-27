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アストン・ヴィラへの移籍が決まったアレハンドロ・ガルナチョが、チェルシーに皮肉を放った。
ヴィラの移籍を後押しする欧州での野心
ガルナチョはチェルシーからアストン・ヴィラへ1シーズンの期限付き移籍で加入した。来夏、約4,250万ポンドで完全移籍するオプションが付いている。
チャンピオンズリーグ出場を望んだアルゼンチン代表は、欧州大会への出場権を失った10位のチェルシーを暗に批判した形だ。
スタンフォード・ブリッジで定位置確保に苦戦したガルナチョは、ヴィラ・パークでの新天地がキャリア再出発のきっかけになると期待している。
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ガルナチョがその決断を説明する
移籍が決まったガルナチョは、チャンピオンズリーグに出場できることが決め手だったと語った。
「ヨーロッパの大会に出場できることも重要だと思います」と彼は語った。「自信を取り戻し、マンチェスター・ユナイテッドでデビューした数年前のような自分に戻れるクラブを探していました。
昨季のヨーロッパリーグ制覇も見ていましたし、チャンピオンズリーグに出場するために加入したのも大きな理由です。この大会に参加できるのは光栄で、最高峰の舞台でプレーできることを楽しみにしています。今季はそこで何かを残したいです。」
チェルシーでの苦戦とマンチェスター・ユナイテッド退団
ミッドランズへの移籍は、このウインガーにとって苦難の末の決断だった。オールド・トラッフォードを去って以来、キャリアは下降していた。マンチェスター・ユナイテッド退団の背景には、元監督ルーベン・アモリムとの不和があった。2025年のヨーロッパリーグ決勝で先発を外された際、ガルナチョの不満が表面化し、関係は限界に達した。
しかしチェルシーでも生活面や監督との関係で苦戦し、エンツォ・マレスカ、リアム・ローゼニオール両体制下でも定位置を確保できなかった。昨季プレミアリーグでの先発は14試合にとどまり、期待を大きく下回った。
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エメリ監督の下でキャリア再起
ガルナチョは、かつてヨーロッパで恐れられたプレースタイルを取り戻すため、ウナイ・エメリ監督に期待を寄せている。攻撃的選手を育てる実績を持つエメリ監督との個人的な会話が、北への移籍を決断させる決定打となった。「ここに来る前にウナイと話をし、彼は僕に自信を与えてくれた」と選手は語った。
当面の課題は、エメリ体制で定位置を確保し、最高レベルでプレーできることを証明することだ。今季チャンピオンズリーグに出場するビジャレアルは、ガルナチョにとってキャリア再起の舞台となる。
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