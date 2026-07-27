アストン・ヴィラへの移籍が決まったアレハンドロ・ガルナチョが、チェルシーに皮肉を放った。

ガルナチョはチェルシーからアストン・ヴィラへ1シーズンの期限付き移籍で加入した。来夏、約4,250万ポンドで完全移籍するオプションが付いている。

チャンピオンズリーグ出場を望んだアルゼンチン代表は、欧州大会への出場権を失った10位のチェルシーを暗に批判した形だ。

スタンフォード・ブリッジで定位置確保に苦戦したガルナチョは、ヴィラ・パークでの新天地がキャリア再出発のきっかけになると期待している。