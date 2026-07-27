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Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

アストン・ヴィラへの移籍が決まったアレハンドロ・ガルナチョが、チェルシーに皮肉を放った。

アレハンドロ・ガルナチョ
チェルシー
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
チャンピオンズ リーグ

アレハンドロ・ガルナチョがチェルシーからアストン・ヴィラへレンタル移籍し、早速「チェルシーは欧州トップレベルの大会に出場できていない」と皮肉った。アルゼンチン代表の彼は、マンチェスター・ユナイテッドを不仲で退団して以来停滞していたキャリア再起を狙う。

  • ヴィラの移籍を後押しする欧州での野心

    ガルナチョはチェルシーからアストン・ヴィラへ1シーズンの期限付き移籍で加入した。来夏、約4,250万ポンドで完全移籍するオプションが付いている。

    チャンピオンズリーグ出場を望んだアルゼンチン代表は、欧州大会への出場権を失った10位のチェルシーを暗に批判した形だ。

    スタンフォード・ブリッジで定位置確保に苦戦したガルナチョは、ヴィラ・パークでの新天地がキャリア再出発のきっかけになると期待している。

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  • Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty

    ガルナチョがその決断を説明する

    移籍が決まったガルナチョは、チャンピオンズリーグに出場できることが決め手だったと語った。

    「ヨーロッパの大会に出場できることも重要だと思います」と彼は語った。「自信を取り戻し、マンチェスター・ユナイテッドでデビューした数年前のような自分に戻れるクラブを探していました。

    昨季のヨーロッパリーグ制覇も見ていましたし、チャンピオンズリーグに出場するために加入したのも大きな理由です。この大会に参加できるのは光栄で、最高峰の舞台でプレーできることを楽しみにしています。今季はそこで何かを残したいです。」

  • チェルシーでの苦戦とマンチェスター・ユナイテッド退団

    ミッドランズへの移籍は、このウインガーにとって苦難の末の決断だった。オールド・トラッフォードを去って以来、キャリアは下降していた。マンチェスター・ユナイテッド退団の背景には、元監督ルーベン・アモリムとの不和があった。2025年のヨーロッパリーグ決勝で先発を外された際、ガルナチョの不満が表面化し、関係は限界に達した。

    しかしチェルシーでも生活面や監督との関係で苦戦し、エンツォ・マレスカ、リアム・ローゼニオール両体制下でも定位置を確保できなかった。昨季プレミアリーグでの先発は14試合にとどまり、期待を大きく下回った。


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  • Unai Emery Aston VillaGetty

    エメリ監督の下でキャリア再起

    ガルナチョは、かつてヨーロッパで恐れられたプレースタイルを取り戻すため、ウナイ・エメリ監督に期待を寄せている。攻撃的選手を育てる実績を持つエメリ監督との個人的な会話が、北への移籍を決断させる決定打となった。「ここに来る前にウナイと話をし、彼は僕に自信を与えてくれた」と選手は語った。

    当面の課題は、エメリ体制で定位置を確保し、最高レベルでプレーできることを証明することだ。今季チャンピオンズリーグに出場するビジャレアルは、ガルナチョにとってキャリア再起の舞台となる。

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