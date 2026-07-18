アストン・ヴィラはフライブルク所属のマンザンビを完全移籍で獲得したと発表した。移籍金は非公表だが、スカイ・スポーツによると5,000万ポンド超で、スイス人選手として最高額となった。 ヴィラのクラブ最高額でもあり、2024年にエヴァートンから約5900万ユーロで獲得したアマドゥ・オナナの記録を更新した。

欧州大会を見据えるエメリ監督は中盤の補強を急ぎ、マンザンビを最優先ターゲットに据えた。彼はマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したティエレマンスの後継者と期待される。

ニューカッスルも興味を示したが、マンザンビは1年間で急成長を遂げ、ミッドランドへの移籍を選んだ。











