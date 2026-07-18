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アストン・ヴィラは、ワールドカップで活躍したスイス代表ヨハン・マンザンビをクラブ史上最高額で獲得した。
ヴィラが、ヨーロッパで最も有望な若手ミッドフィールダーの一人を獲得
アストン・ヴィラはフライブルク所属のマンザンビを完全移籍で獲得したと発表した。移籍金は非公表だが、スカイ・スポーツによると5,000万ポンド超で、スイス人選手として最高額となった。 ヴィラのクラブ最高額でもあり、2024年にエヴァートンから約5900万ユーロで獲得したアマドゥ・オナナの記録を更新した。
欧州大会を見据えるエメリ監督は中盤の補強を急ぎ、マンザンビを最優先ターゲットに据えた。彼はマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したティエレマンスの後継者と期待される。
ニューカッスルも興味を示したが、マンザンビは1年間で急成長を遂げ、ミッドランドへの移籍を選んだ。
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ヴィラ・パークに新星が到着
マンザンビは2026年W杯で3得点2アシストを記録し、スイス代表を72年ぶりベスト8に導いた。しかしコロンビア戦前の練習で膝を負傷。
クラブ公式サイトは「アストン・ヴィラはヨハン・マンザンビの加入を発表できることを喜ばしく思います」と声明を発表した。20歳のスイス代表はSCフライブルクから完全移籍で加入する。
「欧州屈指の若手であるマンザンビは、昨季ドイツの同クラブがUEFAヨーロッパリーグ決勝に進む原動力となり、準決勝ではゴールを決めてイスタンブールでのヴィラ戦を決定づけた。ようこそ、ヨハン！」
マンザンビ、ヴィラでの新挑戦に高揚
移籍手続きを終えたマンザンビは、新天地での意気込みを語った。スイス代表の同選手は、ヴィラ・パークでプレーし、チームが最高レベルで戦えるよう貢献したいと意欲を示した。彼は次のように述べた。「ここに来られてとてもワクワクしています。力を合わせれば大きなことを成し遂げられると確信しています。
ヴィラ・パークでプレーできることを楽しみにしています。アストン・ヴィラはイングランド屈指のクラブでチャンピオンズリーグにも出場します。以前対戦したときのように、ワールドカップやフライブルクで示したパフォーマンスを発揮し、チームや監督、スタッフとともに結果を出したいです。」
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注目はヴィラの欧州での戦いに集まっている
ヴィラがチャンピオンズリーグを含む新シーズンへ準備を進める中、マンザンビはプレミアリーグ生活に順応する。ティエレマンスの退団を受け、来季はエメリ監督率いる中盤で重要な役割が期待される。
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