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アストン・ヴィラは、チェルシーとクラブ史上最高額でモーガン・ロジャースの移籍で合意した後、アレハンドロ・ガルナチョの獲得に向け急きょ交渉を開始した。
ヴィラ、衝撃的な獲得に動く
『The Athletic』のジェイコブ・タンズウェル氏によると、アストン・ヴィラは今夏、チェルシーのガルナチョ獲得に向けて交渉している。ヴィラはロジャースをチェルシーに英国記録となる1億1700万ポンドで売却し、巨費を手にした。ヨハン・マンザンビがロジャースの後継者と見なされるが、エメリ監督は相手DF裏へ抜けられるスピードあるウインガーを最優先する。
- Getty Images Sport
売却後、新たな買収候補が登場
チェルシーから移籍可能なガルナチョ獲得という意外な選択肢が浮上する前、ビジャはウェストハムのサマーヴィルとPSGの若手ムバイェを主要ターゲットに挙げていた。ムバイェは最近、エメリ監督も担当するスーパーエージェント、ホルヘ・メンデスに将来を託した。ガルナチョの去就は、この補強計画に大きな影響を与えるだろう。特にサマーヴィルには現在、ローマから具体的なオファーが出ている。
エメリー監督、フォワードの選択肢を検討中
ガルナチョの獲得が実現しない、または本人が他クラブを選択した場合、アストン・ヴィラはチェルシーのFWニコラス・ジャクソンへの関心を強める。エメリ監督はビジャレアル時代からジャクソンに高く評価しており、完全移籍での獲得を模索している。
ジャクソンが加入すれば、ヴィラはオリー・ワトキンス、タミー・アブラハムと合わせて3人の主力FWを揃える。ただしアブラハムは適切なオファーがあれば放出される可能性がある。
- AFP
次は何が起こるのでしょうか？
アストン・ヴィラの首脳陣は、2026-27シーズン開幕前に攻撃陣を確定するため、移籍市場で迅速かつ断固とした行動が必要だ。ロジャースの穴を埋める新戦力をエメリ監督が早期にチームに融合させ、競争力を維持しなければならない。フォワード補強の戦略決定は、8月中旬のプレミアリーグ開幕戦までに完了の見込みで、ヴィラはブライトンとのアウェイ戦でシーズン start する。
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