ガルナチョの獲得が実現しない、または本人が他クラブを選択した場合、アストン・ヴィラはチェルシーのFWニコラス・ジャクソンへの関心を強める。エメリ監督はビジャレアル時代からジャクソンに高く評価しており、完全移籍での獲得を模索している。

ジャクソンが加入すれば、ヴィラはオリー・ワトキンス、タミー・アブラハムと合わせて3人の主力FWを揃える。ただしアブラハムは適切なオファーがあれば放出される可能性がある。