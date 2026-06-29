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アストン・ヴィラは、アーセナルとチェルシーが狙うモーガン・ロジャースに対し、英国史上最高額の移籍金を要求した。
英国の新記録となる評価額
英紙『テレグラフ』によると、アストン・ヴィラはロジャースの移籍金を1億3000万ポンド以下には下げない意向を獲得候補クラブに伝えた。現在23歳で、W杯イングランド代表として遠征中の彼は、今シーズンの活躍で欧州注目の若手選手に成長した。
この金額は、昨夏リヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドにアレクサンダー・イサクの移籍金として支払った英国最高記録1億2500万ポンドを上回る。
市場インフレ条項および転売条項
高額移籍金の背景には、エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍したことがある。アストン・ヴィラはロジャースの売却を望んでおらず、代表18試合出場（アンダーソンより6試合多い）や欧州での安定感を理由に、彼の方が価値があると主張している。
また、2024年に1500万ポンドで売却した際、ミドルズブラに設定された「再売却時の20％分配条項」も反映されている。純利益を最大化するため、クラブは要求額を調整。アーセナルとチェルシーは、この高額を支払うかどうか判断する。
アルテタがロジャースを狙う
プレミアリーグ制覇とCL決勝敗退を受けたアーセナル。アルテタ監督は中盤の刷新を急ぐ。23歳のイングランド代表MFが最優先ターゲットだ。
補強責任者のアンドレア・ベルタは、このイングランド代表をエミレーツに迎える条件を把握済みだ。ロジャースは2031年6月までヴィラと契約しているため、クラブに売却の必要性はなく、アーセナルは資金捻出のためビッグネームの放出も検討している。
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マルティネッリは、ロジャースのアーセナル移籍に影響を与えるのか？
ヴィラのウナイ・エメリ監督は、ロジャースの去就に関わらずサイドの補強に意欲を示している。エメリ監督はエミレーツ時代からガブリエル・マルティネッリを高く評価しており、アーセナルがオファーを検討する可能性もあると承知している。しかし、マルティネッリの高額年俸は、財政難のクラブにとって障害となる恐れがある。
PSGとのUEFAスーパーカップを控え、先発メンバーを即座に強化できる選手を優先している。