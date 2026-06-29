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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

アストン・ヴィラは、アーセナルとチェルシーが狙うモーガン・ロジャースに対し、英国史上最高額の移籍金を要求した。

移籍情報
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
モーガン・ロジャーズ
アーセナル
チェルシー

アーセナルとチェルシーからの関心が強まる中、アストン・ヴィラはエースのモーガン・ロジャースに1億3000万ポンドの移籍金を設定した。ヴィラはチーム象徴を手放すつもりはなく、この額はイングランド代表選手の英国移籍金記録を塗り替える。

  • 英国の新記録となる評価額

    英紙『テレグラフ』によると、アストン・ヴィラはロジャースの移籍金を1億3000万ポンド以下には下げない意向を獲得候補クラブに伝えた。現在23歳で、W杯イングランド代表として遠征中の彼は、今シーズンの活躍で欧州注目の若手選手に成長した。

    この金額は、昨夏リヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドにアレクサンダー・イサクの移籍金として支払った英国最高記録1億2500万ポンドを上回る。


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  • 市場インフレ条項および転売条項

    高額移籍金の背景には、エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍したことがある。アストン・ヴィラはロジャースの売却を望んでおらず、代表18試合出場（アンダーソンより6試合多い）や欧州での安定感を理由に、彼の方が価値があると主張している。

    また、2024年に1500万ポンドで売却した際、ミドルズブラに設定された「再売却時の20％分配条項」も反映されている。純利益を最大化するため、クラブは要求額を調整。アーセナルとチェルシーは、この高額を支払うかどうか判断する。

  • アルテタがロジャースを狙う

    プレミアリーグ制覇とCL決勝敗退を受けたアーセナル。アルテタ監督は中盤の刷新を急ぐ。23歳のイングランド代表MFが最優先ターゲットだ。

    補強責任者のアンドレア・ベルタは、このイングランド代表をエミレーツに迎える条件を把握済みだ。ロジャースは2031年6月までヴィラと契約しているため、クラブに売却の必要性はなく、アーセナルは資金捻出のためビッグネームの放出も検討している。


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    マルティネッリは、ロジャースのアーセナル移籍に影響を与えるのか？

    ヴィラのウナイ・エメリ監督は、ロジャースの去就に関わらずサイドの補強に意欲を示している。エメリ監督はエミレーツ時代からガブリエル・マルティネッリを高く評価しており、アーセナルがオファーを検討する可能性もあると承知している。しかし、マルティネッリの高額年俸は、財政難のクラブにとって障害となる恐れがある。

    PSGとのUEFAスーパーカップを控え、先発メンバーを即座に強化できる選手を優先している。