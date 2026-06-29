アストン・ヴィラは、アーセナルとチェルシーが狙うモーガン・ロジャースに対し、英国史上最高額の移籍金を要求した。

高額移籍金の背景には、エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍したことがある。アストン・ヴィラはロジャースの売却を望んでおらず、代表18試合出場（アンダーソンより6試合多い）や欧州での安定感を理由に、彼の方が価値があると主張している。

また、2024年に1500万ポンドで売却した際、ミドルズブラに設定された「再売却時の20％分配条項」も反映されている。純利益を最大化するため、クラブは要求額を調整。アーセナルとチェルシーは、この高額を支払うかどうか判断する。