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アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得後も、モーガン・ロジャースの1億ポンド移籍オファーを検討する方針。
ロジャース、ヨーロッパリーグ決勝で決勝ゴールを決める
過去3シーズンで複数回出場し、2024-25シーズンはチャンピオンズリーグでベスト8に進出したが、優勝したパリ・サンジェルマンに敗れた。
今季はヨーロッパリーグを制し、ウナイ・エメリ監督は自身5度目のタイトルを獲得。決勝でフライブルクを3-0で下し、イスタンブールは祝祭に湧いた。
来夏のワールドカップ出場を控えるロジャースも得点を挙げ、23歳にして大舞台で真価を発揮する選手であることを示した。彼はすでに世界のトップと肩を並べる存在だ。
- AFP
ヴィラはロジャースに1億ポンドのオファーを受け入れるか？
ヴィラはチャンスを与えられるが、ウェスト・ミッドランズの貴重な戦力には依然として注目が集まっている。適切な価格なら売却するのか、CL出場権がロジャース残留につながるのか。
この質問を元ヴィラDFハットンにぶつけると、WSN協力のもとGOALが独占取材したインタビューでこう語った。「どちらも少しあると思う。彼はトップ選手で、まだ伸びる。
彼はヴィラで飛躍の土台を築いた。W杯でも重要な役割を担うだろう。誰もが最高峰でプレーしたい。CL権は獲得した。それでも君の指摘は正しい。
それでも1億ポンドのような巨額オファーが来れば、クラブは強化費として再投資を検討するだろう。彼には残ってほしいが、あの金額なら耳を傾けるはずだ」
夏の移籍市場で注目が集まると見込まれる
アストン・ヴィラの元スターで伝説的ストライカー、アンディ・グレイは以前GOALにこう語った。ロジャースの獲得争いについてだ。「モーガンにとってこれは大きな決断だ。彼には才能がある。毎週見ている。成功を望んでいることも分かる。誰もが欲しがる才能だ。
引き抜くには多額の資金が必要で、エメリがどれだけ説得できるかもポイントだ。もしアドバイスするとしたら、「我々は成長している。ここ2年の進歩と現在の立場を見ろ」と言うだろう。
「クラブが彼にヴィラ・パークが未来だと説得できれば最高だ。だが、彼の才能は並外れているので、多くのクラブが獲得に動くだろう」
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ロジャースのアストン・ヴィラとの契約はいつまでですか？
ロジャースは将来、レアル・マドリードなどの世界屈指のクラブへ移籍するとの噂がある。しかしヴィラには売却の必要がない。背番号27は2031年まで契約を結んでいるためだ。
この契約は移籍金を高め、評価額も上昇すると見込まれる。将来、移籍市場でビラの意志が試される場面があっても、2025年のPFA年間最優秀若手選手賞受賞者を簡単に放すことはないだろう。