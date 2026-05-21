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Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得後も、モーガン・ロジャースの1億ポンド移籍オファーを検討する方針。

モーガン・ロジャーズ
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
チャンピオンズ リーグ
SCフライブルク 対 アストン・ヴィラ
ヨーロッパリーグ

モーガン・ロジャースはアストン・ヴィラをチャンピオンズリーグに復帰させた。次期移籍市場で、彼に1億ポンド（約1億3400万ドル）超のオファーが寄せられた場合、クラブは検討するだろうか。アラン・ハットンは、この才能あるプレイメーカーに対する巨額オファーを断るのは難しいと認める。ヴィラは得た資金を再投資し、欧州トップリーグの常連を目指したい考えだ。

  • ロジャース、ヨーロッパリーグ決勝で決勝ゴールを決める

    過去3シーズンで複数回出場し、2024-25シーズンはチャンピオンズリーグでベスト8に進出したが、優勝したパリ・サンジェルマンに敗れた。

    今季はヨーロッパリーグを制し、ウナイ・エメリ監督は自身5度目のタイトルを獲得。決勝でフライブルクを3-0で下し、イスタンブールは祝祭に湧いた。

    来夏のワールドカップ出場を控えるロジャースも得点を挙げ、23歳にして大舞台で真価を発揮する選手であることを示した。彼はすでに世界のトップと肩を並べる存在だ。

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    ヴィラはロジャースに1億ポンドのオファーを受け入れるか？

    ヴィラはチャンスを与えられるが、ウェスト・ミッドランズの貴重な戦力には依然として注目が集まっている。適切な価格なら売却するのか、CL出場権がロジャース残留につながるのか。

    この質問を元ヴィラDFハットンにぶつけると、WSN協力のもとGOALが独占取材したインタビューでこう語った。「どちらも少しあると思う。彼はトップ選手で、まだ伸びる。

    彼はヴィラで飛躍の土台を築いた。W杯でも重要な役割を担うだろう。誰もが最高峰でプレーしたい。CL権は獲得した。それでも君の指摘は正しい。

    それでも1億ポンドのような巨額オファーが来れば、クラブは強化費として再投資を検討するだろう。彼には残ってほしいが、あの金額なら耳を傾けるはずだ」

  • 夏の移籍市場で注目が集まると見込まれる

    アストン・ヴィラの元スターで伝説的ストライカー、アンディ・グレイは以前GOALにこう語った。ロジャースの獲得争いについてだ。「モーガンにとってこれは大きな決断だ。彼には才能がある。毎週見ている。成功を望んでいることも分かる。誰もが欲しがる才能だ。

    引き抜くには多額の資金が必要で、エメリがどれだけ説得できるかもポイントだ。もしアドバイスするとしたら、「我々は成長している。ここ2年の進歩と現在の立場を見ろ」と言うだろう。

    「クラブが彼にヴィラ・パークが未来だと説得できれば最高だ。だが、彼の才能は並外れているので、多くのクラブが獲得に動くだろう」

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    ロジャースのアストン・ヴィラとの契約はいつまでですか？

    ロジャースは将来、レアル・マドリードなどの世界屈指のクラブへ移籍するとの噂がある。しかしヴィラには売却の必要がない。背番号27は2031年まで契約を結んでいるためだ。

    この契約は移籍金を高め、評価額も上昇すると見込まれる。将来、移籍市場でビラの意志が試される場面があっても、2025年のPFA年間最優秀若手選手賞受賞者を簡単に放すことはないだろう。

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