ヴィラはチャンスを与えられるが、ウェスト・ミッドランズの貴重な戦力には依然として注目が集まっている。適切な価格なら売却するのか、CL出場権がロジャース残留につながるのか。

この質問を元ヴィラDFハットンにぶつけると、WSN協力のもとGOALが独占取材したインタビューでこう語った。「どちらも少しあると思う。彼はトップ選手で、まだ伸びる。

彼はヴィラで飛躍の土台を築いた。W杯でも重要な役割を担うだろう。誰もが最高峰でプレーしたい。CL権は獲得した。それでも君の指摘は正しい。

それでも1億ポンドのような巨額オファーが来れば、クラブは強化費として再投資を検討するだろう。彼には残ってほしいが、あの金額なら耳を傾けるはずだ」