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アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得にもかかわらず、モーガン・ロジャースの1億ポンド移籍オファーを検討する可能性がある。
ロジャース、ヨーロッパリーグ決勝で決勝ゴールを決める
過去3シーズンで複数回CLに出場し、2024-25シーズンはベスト8に進出したが、優勝したパリ・サンジェルマンに敗れた。
今季はヨーロッパリーグを制し、ウナイ・エメリ監督は自身5度目のタイトルを獲得。決勝でフライブルクを3-0で下し、イスタンブールは祝祭ムードに包まれた。
来夏のワールドカップ出場を控えるロジャースも得点を挙げ、23歳ながら大舞台で力を発揮する彼はその資格があると示した。
- AFP
ヴィラはロジャースに1億ポンドのオファーを受け入れるか？
ヴィラはチャンスを与えられるが、ウェスト・ミッドランズの貴重な戦力には依然として注目が集まっている。適切な価格なら売却するか、CL出場権がロジャース残留の理由になるか。
この質問を元ヴィラDFハットンにぶつけると、WSN協力のもとGOALが独占取材したインタビューでこう語った。「どちらも少しあると思う。彼はトップ選手で、まだ伸びる。
彼はヴィラで飛躍の土台を築いた。W杯でも重要な役割を担うはずだ。誰もが最高峰でプレーしたい。CL出場は大きなプラスだが、君の指摘通り、巨額オファーなら話は別だ。
ただ、1億ポンドのような巨額オファーが来れば、クラブは再投資も考えて受け入れるかもしれない。彼には残ってほしいが、あの金額なら耳を傾けるだろう」
夏の移籍市場で注目が集まると見込まれる
アストン・ヴィラの元スターで伝説的ストライカー、アンディ・グレイは以前GOALにこう語った。ロジャースの獲得争いが起きた場合、モーガンにとって大きな決断になる。彼の才能は毎週目に見え、成功を望んでいることも明白だ。誰もが欲しがる才能であり、疑いの余地はない。
彼を獲得するには多額の資金が必要で、ウナイ・エメリがどれほど説得できるかもポイントだ。私は彼にこう伝えたい。『聞いてくれ、我々は成長している。ここ2年の進歩と現在の立場を見てくれ』と。
クラブが彼にヴィラ・パークで未来があると説得できれば最高だ。だが、彼の才能は並外れているので、多くのクラブが獲得に動くだろう」
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ロジャースのアストン・ヴィラとの契約はいつまでですか？
ロジャースは将来、レアル・マドリードなどの世界屈指のクラブへ移籍するとの噂がある。しかしビジャレアルは2031年まで契約を結ぶ背番号27の象徴的選手を売却する圧力はない。
この長期契約が移籍金を高め、評価額もさらに上昇すると見込まれる。将来、移籍市場でビラの意志が試される場面があっても、2025年のPFA年間最優秀若手選手賞受賞者を簡単に放すことはないだろう。