ヴィラはチャンスを与えられるが、ウェスト・ミッドランズの貴重な戦力には依然として注目が集まっている。適切な価格なら売却するか、CL出場権がロジャース残留の理由になるか。

この質問を元ヴィラDFハットンにぶつけると、WSN協力のもとGOALが独占取材したインタビューでこう語った。「どちらも少しあると思う。彼はトップ選手で、まだ伸びる。

彼はヴィラで飛躍の土台を築いた。W杯でも重要な役割を担うはずだ。誰もが最高峰でプレーしたい。CL出場は大きなプラスだが、君の指摘通り、巨額オファーなら話は別だ。

ただ、1億ポンドのような巨額オファーが来れば、クラブは再投資も考えて受け入れるかもしれない。彼には残ってほしいが、あの金額なら耳を傾けるだろう」