イングランド側は、セリエA挑戦に心を奪われたエースを必死に引き留めている。昨季はバーミンガムを去る寸前まで行き、サウジ・プロリーグの複数クラブからオファーを受けていた。 しかし土壇場でクラブは残留を説得し、ともにヨーロッパリーグを制した。その際マルティネスは「12か月後に適切なオファーがあれば移籍を許可する」と約束を取り付けていた。





この約束を根拠にユヴェントスが獲得に動いているが、ヴィラ側は無償放出に難色を示し、当初1500万ユーロだった移籍金を1000万ユーロ未満に値下げしたものの、依然として移籍金を要求している。 一方、ユヴェントスは選手本人の承諾を得て、移籍金をさらに下げようとしている。数週間に及ぶ交渉はワールドカップ後に決着する見込みだが、ヴィラの態度変化がユヴェントスを動揺させている。