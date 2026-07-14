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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

アストン・ヴィラはディブ・マルティネスを放さない。「彼は残留する。売却するつもりはない」。ユヴェントスの反応は？

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ユヴェントスアストン・ヴィラによるエミリアーノ・マルティネスの移籍交渉に暗雲が漂っている両クラブの初期接触や選手側の前向きな姿勢にもかかわらず、イギリスからの報道で交渉は難航しそうだ。

  • ポータルサイト「365Scores」のインタビューで、アストン・ヴィラのプロ部門ディレクター、ダミアン・ヴィダガニー氏は、このアルゼンチン人GKについて次のように語った。


    「ディブの将来は安泰だ。今夏放出するつもりはない。彼の献身と経験はチームに不可欠で、来季の計画でも重要な存在だ」

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  • イングランド側は、セリエA挑戦に心を奪われたエースを必死に引き留めている。昨季はバーミンガムを去る寸前まで行き、サウジ・プロリーグの複数クラブからオファーを受けていた しかし土壇場でクラブは残留を説得し、ともにヨーロッパリーグを制した。その際マルティネスは「12か月後に適切なオファーがあれば移籍を許可する」と約束を取り付けていた。


    この約束を根拠にユヴェントスが獲得に動いているが、ヴィラ側は無償放出に難色を示し、当初1500万ユーロだった移籍金を1000万ユーロ未満に値下げしたものの、依然として移籍金を要求している 一方、ユヴェントスは選手本人の承諾を得て、移籍金をさらに下げようとしている。数週間に及ぶ交渉はワールドカップ後に決着する見込みだが、ヴィラの態度変化がユヴェントスを動揺させている。

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