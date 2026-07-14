ユヴェントスとアストン・ヴィラによるエミリアーノ・マルティネスの移籍交渉に暗雲が漂っている。両クラブの初期接触や選手側の前向きな姿勢にもかかわらず、イギリスからの報道で交渉は難航しそうだ。
Calciomercato/Getty Images
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アストン・ヴィラはディブ・マルティネスを放さない。「彼は残留する。売却するつもりはない」。ユヴェントスの反応は？
ポータルサイト「365Scores」のインタビューで、アストン・ヴィラのプロ部門ディレクター、ダミアン・ヴィダガニー氏は、このアルゼンチン人GKについて次のように語った。
「ディブの将来は安泰だ。今夏放出するつもりはない。彼の献身と経験はチームに不可欠で、来季の計画でも重要な存在だ」
イングランド側は、セリエA挑戦に心を奪われたエースを必死に引き留めている。昨季はバーミンガムを去る寸前まで行き、サウジ・プロリーグの複数クラブからオファーを受けていた。 しかし土壇場でクラブは残留を説得し、ともにヨーロッパリーグを制した。その際マルティネスは「12か月後に適切なオファーがあれば移籍を許可する」と約束を取り付けていた。
この約束を根拠にユヴェントスが獲得に動いているが、ヴィラ側は無償放出に難色を示し、当初1500万ユーロだった移籍金を1000万ユーロ未満に値下げしたものの、依然として移籍金を要求している。 一方、ユヴェントスは選手本人の承諾を得て、移籍金をさらに下げようとしている。数週間に及ぶ交渉はワールドカップ後に決着する見込みだが、ヴィラの態度変化がユヴェントスを動揺させている。
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