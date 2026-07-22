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Alejandro Garnacho Chelsea 2:1Getty/GOAL

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アストン・ヴィラはガルナチョのチェルシー移籍で最終合意に達した。この移籍がローマに与える影響とは？

アストン・ヴィラ
チェルシー
アレハンドロ・ガルナチョ

アルゼンチン人FWは、わずか1シーズンで「ブルーズ」でのキャリアに幕を閉じた

アストン・ヴィラへのアレハンドロ・ガルナチョの移籍が事実上決定したファブリツィオ・ロマーノによると、バーミンガムのクラブはアルゼンチン人FWについてチェルシーと最終合意に達した。同選手は、攻撃的サイドプレーヤー2人の補強を狙うローマも注目していた。

  • 利用規約

    買い取りオプション付きレンタル移籍で合意。条件を満たせば買い取りが義務付けられる。選手にはすでにメディカルチェックの予約が入っており、2026/2027シーズン終了時に買い取りが発生した場合、2031年までの契約が用意されている。 アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督はガルナチョを高く評価。両クラブの良好な関係も後押しし、モーガン・ロジャースのチェルシー移籍（移籍金1億3700万ユーロ）も同時に成立した。

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  • ガルナチョの数字

    ロンドンでは43試合に出場し、8ゴール4アシストを記録。チェルシー加入前はマンチェスター・ユナイテッドに所属し、ユースからトップチームまで通算144試合26ゴールを決めた。

  • ローマにとって何が変わるのか

    ガルナチョ獲得の可能性が消えたローマは、サマーヴィルについて最終判断を待っている。 ローマはウェストハムのオランダ人FWと基本合意していたが、サウジアラビアのアル・ヒラルが8000万ユーロを提示し介入した。 ベンフィカのシェルデルップとライプツィヒのヌサも、ガスパーイーニ監督の要望に応える候補としてローマが検討している。

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