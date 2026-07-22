買い取りオプション付きレンタル移籍で合意。条件を満たせば買い取りが義務付けられる。選手にはすでにメディカルチェックの予約が入っており、2026/2027シーズン終了時に買い取りが発生した場合、2031年までの契約が用意されている。 アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督はガルナチョを高く評価。両クラブの良好な関係も後押しし、モーガン・ロジャースのチェルシー移籍（移籍金1億3700万ユーロ）も同時に成立した。