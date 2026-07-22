アストン・ヴィラへのアレハンドロ・ガルナチョの移籍が事実上決定した。ファブリツィオ・ロマーノによると、バーミンガムのクラブはアルゼンチン人FWについてチェルシーと最終合意に達した。同選手は、攻撃的サイドプレーヤー2人の補強を狙うローマも注目していた。
Getty/GOAL
翻訳者：
アストン・ヴィラはガルナチョのチェルシー移籍で最終合意に達した。この移籍がローマに与える影響とは？
利用規約
買い取りオプション付きレンタル移籍で合意。条件を満たせば買い取りが義務付けられる。選手にはすでにメディカルチェックの予約が入っており、2026/2027シーズン終了時に買い取りが発生した場合、2031年までの契約が用意されている。 アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督はガルナチョを高く評価。両クラブの良好な関係も後押しし、モーガン・ロジャースのチェルシー移籍（移籍金1億3700万ユーロ）も同時に成立した。
ガルナチョの数字
ロンドンでは43試合に出場し、8ゴール4アシストを記録。チェルシー加入前はマンチェスター・ユナイテッドに所属し、ユースからトップチームまで通算144試合26ゴールを決めた。
ローマにとって何が変わるのか
ガルナチョ獲得の可能性が消えたローマは、サマーヴィルについて最終判断を待っている。 ローマはウェストハムのオランダ人FWと基本合意していたが、サウジアラビアのアル・ヒラルが8000万ユーロを提示し介入した。 ベンフィカのシェルデルップとライプツィヒのヌサも、ガスパーイーニ監督の要望に応える候補としてローマが検討している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。