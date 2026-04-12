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Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

アストン・ヴィラのGKエミ・マルティネスは、ノッティンガム・フォレスト戦のウォーミングアップ中に負傷し、出場を回避した。ウナイ・エメリ監督が負傷状況を報告した。

エミリアーノ・マルティネス
アストン・ヴィラ
ウナイ・エメリ
ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ

ウナイ・エメリ監督は、日曜日のノッティンガム・フォレスト戦直前に先発から外れたGKエミリアーノ・マルティネスの負傷について説明した。ワールドカップ優勝経験のあるマルティネスは、シティ・グラウンドでのプレミアリーグ試合に先発予定だったが、試合前の準備中に体調を崩し、マルコ・ビゾットと交代した。

  • マルティネス、ふくらはぎの怪我で回復に遅れ

    アルゼンチン代表のマルティネスは、今シーズンふくらはぎの故障に悩まされている。ノッティンガムでのウォーミングアップ中に再発し、試合開始20分前に出場できないとコーチに報告。今シーズン3度目の直前欠場となった。

    試合後、1－1で引き分けたフォレスト戦についてエメリ監督は「ウォームアップ中に彼はふくらはぎの調子が良くないと話していた。痛みがあった。それでもマルコの対応は素晴らしかった」と説明した。

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    エメリがビゾ副監督を称賛

    チャンピオンズリーグ出場権を目指すチームにとって、マルティネスの離脱は痛手だった。しかし35歳の控えGKビゾーは、プロフェッショナルなプレーで高い評価を受けた。

    昨夏ブレストから加入したベテランGKは、ネコ・ウィリアムズやモーガン・ギブス＝ホワイトの決定機を阻止し、チームに勝ち点1をもたらした。

    エメリ監督は試合終盤のプレッシャーを乗り切ったビゾットを称え、「マルコは本当に素晴らしい。マルティネスには試合直前に無理があったが、交代して出場した彼のプレーは素晴らしかった」と語った。

  • 繰り返し登場するテーマ

    今回の離脱で、今シーズンにおけるマルティネスの出場可否への懸念は強まっている。彼はフェイエノールト戦とブライトン戦の勝利時にもウォーミングアップ中の痛みにより途中交代し、1月のクリスタル・パレス戦（0-0引き分け）ではハーフタイムに交代した。

    こうした直前交代が相次いでも、エメリ監督は彼のコンディションよりチーム全体の適応力を重視する。再発するふくらはぎの故障を抱える31歳の彼を依然として完全に信頼できるか問われると、スペイン人監督は冷静にこう語った。「私の仕事は、どんな状況にも適切に対応することだ」

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    ビラのチャンピオンズリーグでの快進撃が続く

    ゴール前の混乱にもかかわらず、アストン・ヴィラはシティ・グラウンドから勝ち点1を獲得。トップ4入りを目指す。

    マルティネスの復帰時期は不明だが、ビゾの活躍はファンに安心を与えた。医療スタッフは彼のふくらはぎを慎重に観察し、チャンピオンズリーグ争いが激化する中で再発防止に努める。

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