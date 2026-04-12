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アストン・ヴィラのGKエミ・マルティネスは、ノッティンガム・フォレスト戦のウォーミングアップ中に負傷し、出場を回避した。ウナイ・エメリ監督が負傷状況を報告した。
マルティネス、ふくらはぎの怪我で回復に遅れ
アルゼンチン代表のマルティネスは、今シーズンふくらはぎの故障に悩まされている。ノッティンガムでのウォーミングアップ中に再発し、試合開始20分前に出場できないとコーチに報告。今シーズン3度目の直前欠場となった。
試合後、1－1で引き分けたフォレスト戦についてエメリ監督は「ウォームアップ中に彼はふくらはぎの調子が良くないと話していた。痛みがあった。それでもマルコの対応は素晴らしかった」と説明した。
- AFP
エメリがビゾ副監督を称賛
チャンピオンズリーグ出場権を目指すチームにとって、マルティネスの離脱は痛手だった。しかし35歳の控えGKビゾーは、プロフェッショナルなプレーで高い評価を受けた。
昨夏ブレストから加入したベテランGKは、ネコ・ウィリアムズやモーガン・ギブス＝ホワイトの決定機を阻止し、チームに勝ち点1をもたらした。
エメリ監督は試合終盤のプレッシャーを乗り切ったビゾットを称え、「マルコは本当に素晴らしい。マルティネスには試合直前に無理があったが、交代して出場した彼のプレーは素晴らしかった」と語った。
繰り返し登場するテーマ
今回の離脱で、今シーズンにおけるマルティネスの出場可否への懸念は強まっている。彼はフェイエノールト戦とブライトン戦の勝利時にもウォーミングアップ中の痛みにより途中交代し、1月のクリスタル・パレス戦（0-0引き分け）ではハーフタイムに交代した。
こうした直前交代が相次いでも、エメリ監督は彼のコンディションよりチーム全体の適応力を重視する。再発するふくらはぎの故障を抱える31歳の彼を依然として完全に信頼できるか問われると、スペイン人監督は冷静にこう語った。「私の仕事は、どんな状況にも適切に対応することだ」
- AFP
ビラのチャンピオンズリーグでの快進撃が続く
ゴール前の混乱にもかかわらず、アストン・ヴィラはシティ・グラウンドから勝ち点1を獲得。トップ4入りを目指す。
マルティネスの復帰時期は不明だが、ビゾの活躍はファンに安心を与えた。医療スタッフは彼のふくらはぎを慎重に観察し、チャンピオンズリーグ争いが激化する中で再発防止に努める。