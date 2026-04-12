アルゼンチン代表のマルティネスは、今シーズンふくらはぎの故障に悩まされている。ノッティンガムでのウォーミングアップ中に再発し、試合開始20分前に出場できないとコーチに報告。今シーズン3度目の直前欠場となった。

試合後、1－1で引き分けたフォレスト戦についてエメリ監督は「ウォームアップ中に彼はふくらはぎの調子が良くないと話していた。痛みがあった。それでもマルコの対応は素晴らしかった」と説明した。