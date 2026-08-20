アストン・ビラの2026-27シーズン新ホームキットは、1960年代に始まったクラブのより個性的なクラレット＆ブルーのデザインに敬意を表したものだ。1960年代から2010年代までのアーカイブのキットに着想を得た新デザインは、クリーンかつエレガントなルックを採用。現代においてビラが主に着用し、通常はゴールドのディテールで仕上げられてきたラグランスリーブのホームキットとは一線を画している。

キットの発表に合わせて公開されたショートフィルムも、このキットデザインからインスピレーションを受けたものとなっている。伝統的なナレーション、テンポの速い構成、スタイリングですぐにそれと分かる、象徴的な1960年代のパテニュース風ドキュメンタリー形式をベースにしている。この映像はクラブを取り巻く前向きなエネルギーを捉え、トレーニンググラウンドで次のシーズンに向けて準備を進める選手たちに焦点を当てている。トップチームの選手たちに加え、ウナイ・エメリ監督やクラブのレジェンドも登場し、過去の欧州での栄光にもふさわしい形で触れている。

このキットは5月28日木曜日から購入可能。価格は大人用レプリカシャツが約£80から、選手着用モデルが£110以上となっている。











