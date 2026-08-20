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アストン・ヴィラの2026-27シーズンユニフォーム：新ホーム、アウェー、サード、GK用ジャージー、発売日、シャツのリーク情報、価格

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2026-27シーズンのアストン・ビラ新ユニフォームについて知っておくべきことすべて。

アストン・ヴィラの2026-27シーズンの新ユニフォームに関する初期情報が明らかになり始めており、アディダスはヴィラの来季に向けて、大胆かつ非常にレトロな方向性を打ち出している。

GOAL では、アストン・ヴィラの2026-27シーズン新ユニフォームについて、発売日、価格、デザインの着想源、そしてファンがどこで購入できるかを含め、知っておくべきすべてを紹介する



  • Aston Villa home kit 2adidas

    アストン・ヴィラの2026-27シーズンホームユニフォーム、発売日＆価格

    アストン・ビラの2026-27シーズン新ホームキットは、1960年代に始まったクラブのより個性的なクラレット＆ブルーのデザインに敬意を表したものだ。1960年代から2010年代までのアーカイブのキットに着想を得た新デザインは、クリーンかつエレガントなルックを採用。現代においてビラが主に着用し、通常はゴールドのディテールで仕上げられてきたラグランスリーブのホームキットとは一線を画している。

    キットの発表に合わせて公開されたショートフィルムも、このキットデザインからインスピレーションを受けたものとなっている。伝統的なナレーション、テンポの速い構成、スタイリングですぐにそれと分かる、象徴的な1960年代のパテニュース風ドキュメンタリー形式をベースにしている。この映像はクラブを取り巻く前向きなエネルギーを捉え、トレーニンググラウンドで次のシーズンに向けて準備を進める選手たちに焦点を当てている。トップチームの選手たちに加え、ウナイ・エメリ監督やクラブのレジェンドも登場し、過去の欧州での栄光にもふさわしい形で触れている。

    このキットは5月28日木曜日から購入可能。価格は大人用レプリカシャツが約£80から、選手着用モデルが£110以上となっている。




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    アストン・ビラの2026-27アウェーユニフォーム、発売日＆価格

    アストン・ビラの2026-27シーズンのアウェーユニフォームは、ビラ・パーク周辺にある象徴的なガス灯から着想を得たデザインとなっている。オールブラックの一着にはガス灯のモチーフがあしらわれ、来季のアウェーゲームで着用されるにふさわしい、控えめながら印象的なルックを生み出している。アディダス・オリジナルスのトレフォイルロゴとブランドのスリーストライプスはゴールドのディテールで施され、さらに1982年の欧州カップ優勝を示すライオンのエンブレムと星が、従来のシールドなしで配された特別なバッジも採用されている。


  • アストン・ヴィラの2026-27シーズン用サードユニフォーム、発売日＆価格

    今季に見られたアストン・ヴィラのアウェーユニフォームとサードユニフォームの濃淡のコントラストは、来季も維持される見通しだと報じられている。

    サードユニフォームは、ヴィラ・パークのゲートに着想を得た渦模様を取り入れた白、またはごく薄いブルーをベースにしたデザインになる見込みだ。adidasのトレフォイルロゴは、3本線の「マウンテン」バージョンに変更される可能性があるとされており、カラーのクラブエンブレムの上に中央配置であしらわれるという。

    サードユニフォームの発売時期はアウェーユニフォームと同様になるとみられており、7月下旬から8月上旬を予定。価格はレプリカジャージーが80ポンドから、オーセンティック版が110ポンドからと見積もられている。

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