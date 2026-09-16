アストン・ヴィラの2026-27シーズンユニフォーム：新ホーム、アウェー、サード、GKユニフォーム、発売日、リーク情報、価格

アストン・ビラの2026-27シーズン新ホームキットは、1960年代に始まったクラブのより独創的なクラレット＆ブルーのデザインに敬意を表したものだ。1960年代から2010年代までのアーカイブに残るキットに着想を得た新デザインは、クリーンかつエレガントな印象を打ち出しており、現代のビラが主にゴールドのディテールを施して着用してきたラグランスリーブのホームキットとは一線を画している。

このキット発表に合わせて公開される短編映像は、キットデザインに着想を得たもので、伝統的なナレーション、テンポの速い構成、そしてスタイリングですぐにそれと分かる、象徴的な60年代のパテニュース風ドキュメンタリー形式をベースにしている。この映像はクラブを取り巻く前向きなエネルギーを捉え、トレーニンググラウンドで次のシーズンに向けて準備を進める選手たちに焦点を当てている。トップチームの選手たち、監督のウナイ・エメリ、そしてクラブのレジェンドたちが登場し、過去の欧州での栄光にもふさわしく目配せしている。

このキットは5月28日木曜日から購入可能となり、価格は大人用レプリカシャツが約£80から、選手仕様のオーセンティック版が£110からとなっている。











