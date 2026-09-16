アストン・ヴィラの2026-27シーズンユニフォーム：新ホーム、アウェー、サード、GKユニフォーム、発売日、リーク情報、価格

アディダスが2026-27シーズンのアストン・ヴィラのキットデザインを大胆かつレトロ調の方向へ導くなか、ヴィラには来るシーズンに向けて胸を高鳴らせる材料が十分にある。
アーカイブ着想のホームデザインから印象的なアウェー、サードキットまで、GOALがヴィラの新ユニフォームについて知っておくべき情報をすべてお届けする。デザインの着想源、予想される発売日、価格、そして最新ギアの購入先を紹介する。
アディダスが2026-27シーズンのアストン・ヴィラのキットデザインを大胆かつレトロ調の方向へ導くなか、ヴィラには来るシーズンに向けて胸を高鳴らせる材料が十分にある。
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アストン・ビラの2026-27シーズン新ホームキットは、1960年代に始まったクラブのより独創的なクラレット＆ブルーのデザインに敬意を表したものだ。1960年代から2010年代までのアーカイブに残るキットに着想を得た新デザインは、クリーンかつエレガントな印象を打ち出しており、現代のビラが主にゴールドのディテールを施して着用してきたラグランスリーブのホームキットとは一線を画している。
このキット発表に合わせて公開される短編映像は、キットデザインに着想を得たもので、伝統的なナレーション、テンポの速い構成、そしてスタイリングですぐにそれと分かる、象徴的な60年代のパテニュース風ドキュメンタリー形式をベースにしている。この映像はクラブを取り巻く前向きなエネルギーを捉え、トレーニンググラウンドで次のシーズンに向けて準備を進める選手たちに焦点を当てている。トップチームの選手たち、監督のウナイ・エメリ、そしてクラブのレジェンドたちが登場し、過去の欧州での栄光にもふさわしく目配せしている。
このキットは5月28日木曜日から購入可能となり、価格は大人用レプリカシャツが約£80から、選手仕様のオーセンティック版が£110からとなっている。
アストン・ヴィラの2026-27シーズンのアウェーユニフォームは、ヴィラ・パーク周辺にある象徴的なガス灯から着想を得ている。全面ブラックのキットにはガス灯のモチーフがあしらわれており、来季のアウェーゲームで着用される一着として、さりげなくも印象的なデザインに仕上がっている。アディダス・オリジナルスのトレフォイルロゴとブランドのスリーストライプスはゴールドのディテールで表現され、1982年のヨーロピアンカップ制覇を示すクラブのライオンのエンブレムと星が、従来のシールドを用いない特別バッジとして配されている。
アストン・ビラの2026-27シーズン用アディダス製サードユニフォームは、柔らかな「グロー・ブルー」をベースに採用。ビラ・パークのホルト・エンドで知られるレンガ細工のモザイク模様から着想を得た、同系色の精巧な渦状グラフィックがあしらわれている。クルーネックの襟、袖口、ショルダーストライプには、クラシックなクラレットのディテールが施されている。
シャツは中央のアディダスロゴ、現代的なビラのエンブレム、そして背面のネックライン下に入るクラレットのホルト・エンドのイラストで仕上げられている。ブルーのトリムを施したバーガンディー（クラレット）のショーツと、おそろいのクラレットのソックスがフルキットを完成させる。
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