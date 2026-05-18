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アストン・ヴィラの選手が、ウィリアム王子のあだ名を明かし、王室との面会の緊張を語った。
ヴィラの守備陣における「ロールス・ロイス」
コンサは、ウィリアム王子から称賛を込めた愛称を贈られた。生涯にわたってアストン・ヴィラを応援する王子はこのところチームに頻繁に訪れ、このセンターバックの落ち着いたプレースタイルを特に気に入っている。
『テレグラフ』の取材に、コンサは王室の戦術理解度は不明としながらも、その承認を喜んでいると語った。 「加入以来、彼は信じられないほどサポートしてくれています。ロッカールームを訪れ、大きな敬意を示してくれるんです」とコンサは語った。「サッカーの知識は不明ですが、一度『ロールス・ロイス』と呼ばれ、とてもうれしかったです」
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緊張を乗り越えて
ヴィラの選手たちはプレミアリーグのプレッシャーには慣れているが、英国王位継承者と会うのはまた違う緊張感がある。コンサは、その重みを実感するのはスタジアムを離れて日常に戻ってからだと明かした。
「試合当日は彼がスタジアムに来ても、試合に集中しているのでその大きさに気づきません。彼が全員に挨拶し、握手をしてくれることも、その瞬間は当たり前のように感じます」とこのディフェンダーは説明した。 「その場は流れで過ごしてしまうけど、家に帰ると『さっき彼と握手したんだ。しかも名前まで知っていた』と実感する。彼のサポートはクラブにも選手にもとても大きい」
世界的な試着室が英国王室と融合
ウナイ・エメリ監督の多国籍なチームでは、すべての選手が王室来賓の重要性を理解していたわけではない。ウィリアム王子はヴィラ・パークで準決勝勝利を熱狂的に祝福したが、外国人選手の中には彼の正体を説明される必要があった者もいる。
コンサは「出身国が違うため事前に彼を知らなかった選手もいた。今回の訪問は彼らにとって大きな学びになった」と語った。ウェールズ公は、ヴィラが1996年以来の主要タイトルを獲得できるかを見届けるため、トルコへ向かう予定だ。
- AFP
30年ぶりの優勝
1982年の伝説的チームを追随しようとするアストン・ヴィラにとって、これ以上の大一番はない。興味深いことに、ウィリアム王子は、ロッテルダムでバイエルン・ミュンヘンに勝利した欧州チャンピオンズカップ決勝からわずか数週間後に生まれた。また、同クラブが最後にトロフィーを掲げた1996年のリーグカップ時、彼はまだ13歳だった。