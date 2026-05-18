ヴィラの選手たちはプレミアリーグのプレッシャーには慣れているが、英国王位継承者と会うのはまた違う緊張感がある。コンサは、その重みを実感するのはスタジアムを離れて日常に戻ってからだと明かした。

「試合当日は彼がスタジアムに来ても、試合に集中しているのでその大きさに気づきません。彼が全員に挨拶し、握手をしてくれることも、その瞬間は当たり前のように感じます」とこのディフェンダーは説明した。 「その場は流れで過ごしてしまうけど、家に帰ると『さっき彼と握手したんだ。しかも名前まで知っていた』と実感する。彼のサポートはクラブにも選手にもとても大きい」