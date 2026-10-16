アグボンラホールは、ジャクソンが攻撃の最終局面でワトキンスとは異なる強みを発揮していると感じている。アグボンラホールはこう語った。「彼がクラブのためになったとは言わない。2人がそろって、互いに限界まで競い合えたらよかったからだ。オリー・ワトキンスはクラブに大きく貢献した選手だった。ニコラス・ジャクソンはより若く、以前にもこの監督の下でプレーしている。アストン・ヴィラに来てからは、プレーにかなり磨きがかかったように見える。ファーストタッチも動きも、ずっと良くなっている。彼がオリー・ワトキンスと違うのは、相手選手に仕掛けるところだ。ボールを受けると、相手を抜いてドリブルで運ぼうとする。見事なゴールもいくつか決めている。トッテナム戦のゴールでは、あのタッチからターンし、素早くゴール隅に決めた。フェネルバフチェ戦では2得点。ペナルティーエリアのすぐ外からと、すぐ内側からだった。チャンピオンズリーグで3得点、プレミアリーグで2得点を挙げている。シーズン終了時には、公式戦で20得点に達すると思う。プレミアリーグではスピードのあるストライカーが必要だと感じる」