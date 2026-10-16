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アストン・ヴィラのレジェンド、ニコラス・ジャクソンが今季キャリア最多得点を更新すると予想
史上最高額で加入した新戦力が早くも存在感
ニコラス・ジャクソンは今夏、クラブ史上最高額となる6500万ポンドでチェルシーから移籍し、アストン・ヴィラでのキャリアを鮮烈な形でスタートさせている。talkSPORTによると、ジャクソンはサウジ・プロリーグのアル・ヒラルへ移籍したオリー・ワトキンスの後釜として獲得された。
ジャクソンはすでにわずか8試合で5得点を記録。チャンピオンズリーグでフェネルバフチェに6-0で勝利した試合では2得点を挙げた。アストン・ヴィラがその加入による恩恵を受けているのは明らかで、クラブの元ストライカー、ガビー・アグボンラホールは、ジャクソンが2023-24シーズンのチェルシー加入初年度に記録した17得点を余裕をもって上回るとみている。
- AFP
アグボンラホール、アストン・ヴィラの新加入選手を称賛
アグボンラホールは、ジャクソンが攻撃の最終局面でワトキンスとは異なる強みを発揮していると感じている。アグボンラホールはこう語った。「彼がクラブのためになったとは言わない。2人がそろって、互いに限界まで競い合えたらよかったからだ。オリー・ワトキンスはクラブに大きく貢献した選手だった。ニコラス・ジャクソンはより若く、以前にもこの監督の下でプレーしている。アストン・ヴィラに来てからは、プレーにかなり磨きがかかったように見える。ファーストタッチも動きも、ずっと良くなっている。彼がオリー・ワトキンスと違うのは、相手選手に仕掛けるところだ。ボールを受けると、相手を抜いてドリブルで運ぼうとする。見事なゴールもいくつか決めている。トッテナム戦のゴールでは、あのタッチからターンし、素早くゴール隅に決めた。フェネルバフチェ戦では2得点。ペナルティーエリアのすぐ外からと、すぐ内側からだった。チャンピオンズリーグで3得点、プレミアリーグで2得点を挙げている。シーズン終了時には、公式戦で20得点に達すると思う。プレミアリーグではスピードのあるストライカーが必要だと感じる」
プレッシャーの軽減が成長を後押し
解説者のアレックス・クルックは、ジャクソンがようやく力を発揮できる環境に身を置いたと考えている。以前所属したチェルシーとバイエルン・ミュンヘンでは、はるかに大きな期待を背負っていたと指摘した。クルックは次のように説明している。「アストン・ヴィラでの彼にとって大きいのは、スペインで一緒に仕事をした、自分をよく知る監督の下でプレーできることだ。それに、アストン・ヴィラでプレーする際のプレッシャーは、チェルシーのようなクラブほど大きくない。昨季ローンでプレーし、さほど目立った活躍ができなかったバイエルン・ミュンヘンと比べてもね」
- AFP
ジャクソンの今後は？
アストン・ヴィラが国内と欧州での戦いを続ける中、ジャクソンは好調な得点ペースの維持を目指す。負傷せず、エメリ監督の下で結果を出し続ければ、今季は自己記録を大幅に更新し、プレミアリーグで最も得点力の高いアタッカーの一人としての地位を確立できる見通しだ。
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