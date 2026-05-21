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アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースがヨーロッパリーグ決勝で勝利し、ウナイ・エメリ監督の期待に応えた。エメリは彼に「しつこく言い続けていた」。
エメリーの粘り強さがロジャースに実を結んだ
イスタンブールでの勝利後、ロジャースは監督からの戦術要求を率直に語った。23歳の攻撃的選手は決勝でゴールとアシストを記録し、先発起用の価値を証明した。彼はペナルティエリアでの決定力について、エメリ監督の指導のおかげだと語った。
「監督は、もっと簡単にゴールを決めること、そしてペナルティエリア内に入ることを、ずっと私に言い続けていました。 あそこに飛び込んでつま先で触れてゴールを決められて嬉しい。本当に嬉しいよ」とロジャースはTNTスポーツに語った。後半に決めた彼のゴールは、数か月にわたるポジショニング練習の成果であり、ヴィラの3-0の完勝を導いた。ロジャースは「すべてが報われた。いつも全力を尽くしている」と締めくくった。
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ヴィランズにとって歴史的な夜
この優勝は、長年の努力が実ったアストン・ヴィラにとって計り知れない価値がある。2026年のタイトルは、1982年の欧州チャンピオンズカップ以来、クラブに2つ目の欧州タイトルをもたらした。
フォワードは「言葉にできない。みんなで全力で戦った」と語った。「最後の1試合に全力を出し、全員が期待に応えた。ファンとクラブにとって特別な夜だ。歴史に残る瞬間だ」 試合終了の笛が響くと、1996年のリーグカップ以来タイトルから遠ざかっていたサポーターたちは安堵と喜びに包まれた。
ティエレマンスが試合の流れを決める
ロジャースがダメ押しをしたが、先制点はユーリ・ティエレマンスだった。巧みなショートコーナーから放ったボレーで均衡を破った。このベルギー人MFは、フライブルクの守備を崩したこのセットプレーを完成させるのにチームがほとんど時間をかけなかったと明かした。
「全力で戦い、最高のパフォーマンスを発揮した。素晴らしいシーズンを送り、その締めくくりとしてこの結果を得られたのは本当に最高だ」とティエレマンスは語った。「練習できたのは月曜の1日だけだったが、今夜うまくいった。とても嬉しい。言った通り、最高だ。 波乱のシーズンだった。序盤は最悪で、レベルも低かった。そこから巻き返した方法は見事だ。選手とスタッフに感謝したい。努力と信念で最終的に勝利を掴んだ。来季はチャンピオンズリーグとトロフィーを狙う」
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ヨーロッパリーグの王者
この勝利でエメリは、ヨーロッパリーグで最も成功した監督としての地位を固めた。アストン・ヴィラを率いて優勝し、セビージャでの3回、ビジャレアルでの1回と合わせ、自身5度目の制覇を達成した。
エメリは「私は常にヨーロッパの大会、カンファレンスリーグ、チャンピオンズリーグ、特にヨーロッパリーグに感謝している。我々は今大会で力強く戦い、ベストを尽くした」と謙虚に語った。 今年は真剣に戦いました」と語った。来季のチャンピオンズリーグ出場権を得たヴィラの監督は、この成功を最高峰の舞台へ繋げたいと意気込む。