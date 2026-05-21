ロジャースがダメ押しをしたが、先制点はユーリ・ティエレマンスだった。巧みなショートコーナーから放ったボレーで均衡を破った。このベルギー人MFは、フライブルクの守備を崩したこのセットプレーを完成させるのにチームがほとんど時間をかけなかったと明かした。

「全力で戦い、最高のパフォーマンスを発揮した。素晴らしいシーズンを送り、その締めくくりとしてこの結果を得られたのは本当に最高だ」とティエレマンスは語った。「練習できたのは月曜の1日だけだったが、今夜うまくいった。とても嬉しい。言った通り、最高だ。 波乱のシーズンだった。序盤は最悪で、レベルも低かった。そこから巻き返した方法は見事だ。選手とスタッフに感謝したい。努力と信念で最終的に勝利を掴んだ。来季はチャンピオンズリーグとトロフィーを狙う」







