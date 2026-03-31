アストン・ヴィラのプレイメーカー、モーガン・ロジャースは、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍を「墓場」だと警告されたほか、チェルシーを避けるべき理由も説明された。

ヴィラはロジャースと2031年までの契約を結んでいるため、売却を検討する必要はない。こうした契約条件が、彼の移籍金を可能な限り高額に保つ一因となっている。移籍交渉が検討されるには、1億ポンド規模の金額が提示される必要があるとの見方もある。

ロジャースのプレーにはまだ解き放たれていない潜在能力が十分にあるため、多くのクラブが、そのような巨額の移籍金が自チームの状況に見合うものかどうかを検討していると言われている。2026年のワールドカップでは、ジュード・ベリンガムらを抑えて、イングランド代表の背番号10の座を任される可能性もまだ残されている。

マンチェスター・シティを離れ、ミドルズブラでチャンピオンシップでのプレーを経て、アストン・ヴィラで評価を急上昇させたロジャースには、移籍を検討する必要がない理由が伝えられている。

オールド・トラッフォードからも彼への注目が集まっているとされるが、マンチェスター・ユナイテッドはここ数シーズン、安定感の欠如が課題となっており、現在プレミアリーグ3位につける「レッドデビルズ」が正しい軌道に戻ったと確信している人は皆ではない。