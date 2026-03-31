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アストン・ヴィラのプレイメーカー、モーガン・ロジャースは、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍を「墓場」だと警告されたほか、チェルシーを避けるべき理由も説明された。
長期契約とイングランド代表入り：ヴィラ・パークでのロジャースの台頭
ヴィラはロジャースと2031年までの契約を結んでいるため、売却を検討する必要はない。こうした契約条件が、彼の移籍金を可能な限り高額に保つ一因となっている。移籍交渉が検討されるには、1億ポンド規模の金額が提示される必要があるとの見方もある。
ロジャースのプレーにはまだ解き放たれていない潜在能力が十分にあるため、多くのクラブが、そのような巨額の移籍金が自チームの状況に見合うものかどうかを検討していると言われている。2026年のワールドカップでは、ジュード・ベリンガムらを抑えて、イングランド代表の背番号10の座を任される可能性もまだ残されている。
マンチェスター・シティを離れ、ミドルズブラでチャンピオンシップでのプレーを経て、アストン・ヴィラで評価を急上昇させたロジャースには、移籍を検討する必要がない理由が伝えられている。
オールド・トラッフォードからも彼への注目が集まっているとされるが、マンチェスター・ユナイテッドはここ数シーズン、安定感の欠如が課題となっており、現在プレミアリーグ3位につける「レッドデビルズ」が正しい軌道に戻ったと確信している人は皆ではない。
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ロジャースがアストン・ヴィラに投げかけるであろう移籍に関する質問
サンダースもその一人だ。元アストン・ヴィラのストライカーは、PariuriX.comに対し、望ましくない移籍の噂について次のように語った。「モーガン・ロジャースは一流だ。大柄な選手にしてはボールを持っての移動が本当に巧みで、狭いスペースでのプレーも得意だ。常にボールをキープし、困難な状況から抜け出すことができ、ゴールも決められる。
「正直なところ、ロジャースはどこにも行くべきではないと思うが、ウナイ・エメリが彼を呼び出した時の会話は想像に難くない。ロジャースはエメリに、アストン・ヴィラが誰を獲得しようとしているのか尋ねるだろう。彼はこう言うはずだ。『もし俺に残ってほしいなら、誰を獲得するつもりだ？ リドルで買い物するつもりか、それとも高級店で買うつもりか？』
「次のステップへ進むには、選手が必要だ。ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）によって手足を縛られてはいるが、オーナーは次のレベルに到達したいなら選手を獲得しなければならない。なぜジュリアン・アルバレスを獲得しなかったのか？ あのような選手が必要なのだ。なぜ世界最高の選手を獲得しないのか？
「彼らは週に3試合を戦っており、チームは予想以上の素晴らしい成績を残している。だが、それ以上に頑張るべきだ。」
ロジャース氏、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーを避けるよう助言される
サンダースは、ロジャースが自身の才能をチームに迎え入れたいと報じられているビッグクラブを避けるべき理由について、次のように付け加えた。「マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーの名前がロジャースと関連して挙がっているが、アストン・ヴィラの方がその両チームより優れている。彼にはそれらのクラブへの移籍は勧めない。マンチェスター・ユナイテッドに移籍するとどうなるかは、我々は目の当たりにしてきた。そこはまるで墓場のようなものだ。
「彼らは正しい方向に向かっているように見えるし、態度の悪い選手たちを多く手放した。だが、そうするにあたってはどん底まで落ちなければならなかった。今や、寒い時期でもプレーしたいという選手を獲得できるようになったのだ。」
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フェルナンデスが移籍した場合、マンチェスター・ユナイテッドはロジャースを獲得するだろうか？
マンチェスター・ユナイテッドは、ブラジル代表のカゼミーロが今夏、フリーエージェントとしてクラブを去ることを発表した。また、クラブ主将のブルーノ・フェルナンデスが、中東からの高額オファーに誘われてサウジ・プロリーグへ移籍する可能性もあるのではないかと、疑問の声が上がっている。
もしこのポルトガル人選手が移籍することになれば、ロジャースのような選手が間違いなく「レッドデビルズ」の補強候補として浮上するだろう。ユナイテッドには今夏、補強資金があると考えられているが、アストン・ヴィラが最も創造性豊かな選手を手放すよう説得するには、相当な交渉力が必要となるだろう。特に、ヴィラがプレミアリーグでの順位やヨーロッパリーグでの優勝を通じて、今シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる見込みがある場合はなおさらだ。