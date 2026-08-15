AFP
翻訳者：
アストン・ヴィラに痛手 10代のスター、ブライアン・マジョがシーズン開幕に間に合わず
スーパーカップでの痛手により10代選手が離脱
『The Athletic』によると、10代のストライカー、マジョは、フランスの強豪パリ・サンジェルマンとのUEFAスーパーカップで負傷した影響により、少なくとも9月までは離脱する見込みだ。17歳の同選手は、ヴィラでの公式戦デビューでチーム唯一の得点を決める鮮烈な活躍を見せ、同大会史上最年少得点者となっていた。このアクシデントは、プレミアリーグ開幕を1週間後に控えるウナイ・エメリ監督にとって痛恨の打撃となる。
- Jonathan Moscrop
エメリ監督、前線再編へ
プレシーズンを通して輝きを放っていたこのFWの離脱により、エメリ監督は新シーズン序盤を前に、攻撃陣の選択肢を早急に再編することを余儀なくされている。ブライトンとの開幕戦を欠場するだけでなく、マジョはアーセナル戦、さらにハル・シティ、ノッティンガム・フォレストとの今後の試合、そして9月19日のトッテナム戦も欠場する見通しだ。この緊急事態により、攻撃の主軸はオリー・ワトキンスとなり、得点面の重責を担える他のシニアのセンターフォワードは、現在タミー・アブラハムしかいない。
中盤の危機が深刻化し、懸念が強まる
アストン・ヴィラは、PSG戦後に新戦力ジョアン・ゴメスが負傷し、今後2週間から4週間の離脱となったことで、コンディション面の問題がさらに悪化した。これにより、中盤の同選手は欠場となる。ウナイ・エメリ監督の中盤は、ベルギー代表のアマドゥ・オナナがワールドカップで前十字靱帯（ACL）を負傷したため、すでに不在となっている。こうした痛手により、今夏の移籍市場で創造性の中心だったユリ・ティーレマンスがマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した後ということもあり、キックオフを前に中盤の選手層は著しく薄く見えている。
- Getty Images Sport
ブライトンのシーズン開幕戦が迫る
アストン・ビラは8月23日の日曜日、アウェーでブライトンとのプレミアリーグ開幕戦に臨む前に、素早く気持ちを切り替えなければならない。中盤と攻撃陣で主力に離脱者が相次ぐ中、エメリ監督はいきなり選手層の厚さを試されることになる。この負傷者続出の状況で即効性のある解決策を見つけることが、好スタートを切る上で極めて重要となる。
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