アストン・ヴィラは、PSG戦後に新戦力ジョアン・ゴメスが負傷し、今後2週間から4週間の離脱となったことで、コンディション面の問題がさらに悪化した。これにより、中盤の同選手は欠場となる。ウナイ・エメリ監督の中盤は、ベルギー代表のアマドゥ・オナナがワールドカップで前十字靱帯（ACL）を負傷したため、すでに不在となっている。こうした痛手により、今夏の移籍市場で創造性の中心だったユリ・ティーレマンスがマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した後ということもあり、キックオフを前に中盤の選手層は著しく薄く見えている。