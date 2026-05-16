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Khaled Mahmoud

翻訳者：

アストン・ヴィラに大敗後、リヴァプールの英雄モハメド・サラーは、アルネ・スロット監督の戦術を皮肉り、ユルゲン・クロップ監督の「ヘビーメタル」サッカーの復活を訴えた。

モハメド・サラー
アルネ・スロット
リヴァプール
ユルゲン・クロップ
アストン・ヴィラ 対 リヴァプール
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

モハメド・サラーは、リヴァプールのアルネ・スロット監督の戦術に疑問を投げかけ、ユルゲン・クロップ時代の特徴だった「ヘビーメタル」スタイルの再構築を求めました。この発言は、アストン・ヴィラ戦で今季12敗目を喫した直後でした。

  • サラー、クロップの哲学への回帰を要求

    エジプトの王は、ウェスト・ミッドランズでの敗戦を受け、リヴァプールの現状を厳しく批判した。サラーはSNSに「アストン・ヴィラへの大敗に失望した。チームはかつてイングランドや欧州で『脅威』だった要素を失った」と投稿した。

    スロット監督の手法に疑問を投げかける投稿で、サラーはこう記した。「私はこのクラブが懐疑から信仰へ、そしてチャンピオンへ変わる過程を目撃した。それは多大な努力の結果であり、その地位へ到達するため常に全力を尽くしてきた。これほど誇らしいことはない。しかし今シーズンまた敗れたのは痛ましく、ファンにふさわしい結果ではない。 リヴァプールが再び対戦相手を恐れさせる攻撃力とタイトルを勝ち取るチームに戻る姿を見たい。」

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    スロット監督下でアンフィールドがアイデンティティ危機に直面

    スロット監督は、前体制のハイテンポで混沌としたスタイルに対し、統制されたポゼッション重視のサッカーを志向している。しかしリヴァプールが安定感を欠く中、サラーは「クラブの核となるアイデンティティは絶対で、入団する全員がそれを尊重すべきだ」と主張する。

    サラーは続けた。「これが私が知るサッカーであり、取り戻し、守り抜くべきアイデンティティだ。誰であれクラブに加わる者は順応すべきで、たまに勝つだけではリヴァプールの姿ではない。どのチームも勝つ。リヴァプールは私や私の家族にとって常に特別なクラブであり、私が去った後も長く成功してほしい」。

  • チャンピオンズリーグの優勝争いは最後まで接戦だ

    プレースタイルを巡る内部の緊張はあるが、当面の焦点はチャンピオンズリーグ出場権を得るためのトップ5入りだ。ヴィラ・パークでの敗戦により、リヴァプールは最終戦のブレントフォード戦で勝利し、来シーズンの出場権を確実なものにしなければならない。

    「いつも言っているように、来シーズンのCL出場権は最低限の目標で、その達成に全力を尽くす」とサラーは語った。ヴィラ戦では後半から出場しただけで、今シーズン限りでの退団を発表したこのフォワードが、アンフィールドでの最終戦で最前線を率いるとみられる。

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    スロット率いるリヴァプール、歴史的な大敗

    スロット監督率いるリヴァプールはヴィラ・パークで19敗目。ヴィラ戦で4失点し、リーグ12敗目でタイトル防衛失敗が確定。1シーズン52失点はクラブワーストだ。

    さらに、スロット監督の下で初めて1試合4失点を許し、通算失点は52に到達。38試合制プレミアリーグでクラブ最多記録となった。

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