エジプトの王は、ウェスト・ミッドランズでの敗戦を受け、リヴァプールの現状を厳しく批判した。サラーはSNSに「アストン・ヴィラへの大敗に失望した。チームはかつてイングランドや欧州で『脅威』だった要素を失った」と投稿した。

スロット監督の手法に疑問を投げかける投稿で、サラーはこう記した。「私はこのクラブが懐疑から信仰へ、そしてチャンピオンへ変わる過程を目撃した。それは多大な努力の結果であり、その地位へ到達するため常に全力を尽くしてきた。これほど誇らしいことはない。しかし今シーズンまた敗れたのは痛ましく、ファンにふさわしい結果ではない。 リヴァプールが再び対戦相手を恐れさせる攻撃力とタイトルを勝ち取るチームに戻る姿を見たい。」