選手とトリノのクラブは、年俸約550万ユーロ（手取り）で口頭合意に達した。これは現在ヴィラ・パークで得ている700万ユーロを下回る。報道によると、ヨーロッパリーグ制覇に貢献したマルティネスは、ユヴェントス移籍を次のキャリアステップと捉えている。

ただし、移籍にはアストン・ヴィラの同意が必要だ。選手本人は移籍に賛成だが、両クラブは移籍金で合意していない。ユヴェントスは33歳のマルティネスを有利な条件で獲得したい考え。一方、ヴィラは適切な移籍金なしでは放出しない方針で、1500万ユーロ近い金額を要求するとの報道もある。