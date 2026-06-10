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アストン・ヴィラとアルゼンチン代表のGKエミ・マルティネスがユヴェントス移籍に口頭合意。減給も受け入れる。
マルティネスとユヴェントスが合意した
ユヴェントスは新エースGKマルティネスと基本合意に達した。アルゼンチン代表でアストン・ヴィラ所属の彼はイタリア移籍に前向きで、ユヴェントスをキャリアを続ける理想的な舞台と捉えている。
スカイ・イタリアによると、彼は2029年までの3年契約に合意し、ユヴェントスでプレーする強い意欲を示している。移籍を円滑に進めるため、彼は現在プレミアリーグで得ている報酬より減俸を受け入れる意向だ。
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この取引の金額とアストン・ヴィラの問題
選手とトリノのクラブは、年俸約550万ユーロ（手取り）で口頭合意に達した。これは現在ヴィラ・パークで得ている700万ユーロを下回る。報道によると、ヨーロッパリーグ制覇に貢献したマルティネスは、ユヴェントス移籍を次のキャリアステップと捉えている。
ただし、移籍にはアストン・ヴィラの同意が必要だ。選手本人は移籍に賛成だが、両クラブは移籍金で合意していない。ユヴェントスは33歳のマルティネスを有利な条件で獲得したい考え。一方、ヴィラは適切な移籍金なしでは放出しない方針で、1500万ユーロ近い金額を要求するとの報道もある。
ルチアーノ・スパレッティの移籍戦略
マルティネスへの関心は、ルチアーノ・スパレッティ監督の要望によるものとされる。守備陣にとって厳しいシーズンを過ごした同監督は、国際経験豊富な世界クラスのGKを求めている。
当初ユヴェントスはリヴァプールのアリソン獲得を検討したが、リヴァプールが交渉を拒否。そこでクラブ上層部はマルティネスにターゲットを切り替えた。アルゼンチン代表としてワールドカップとコパ・アメリカでタイトルを獲得した彼は、ユヴェントスを国内および欧州の頂点へ導くリーダーシップを持つ。
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代替案と予備案
ビジャ側の要求でマルティネス獲得交渉が複雑化した場合、ユヴェントスには代替案がある。ゴールキーパーのポジションをもう1シーズンも運任せにはできないため、クラブは欧州の有望選手を注視している。今後数週間は、両クラブが金銭面で合意し、マルティネスが正式にユヴェントスの新ゴールキーパーとなるかどうかを決める重要な時期だ。