2026-27シーズンの幕が、いよいよ上がろうとしている。すでに開幕したリーグもあるが、セリエAは来週末、8月22日から23日にかけてスタートする。そして明日には、チャンピオンズリーグ王者ルイス・エンリケ率いるPSGと、昨季にヨーロッパリーグを制したウナイ・エメリ率いるアストン・ビラによるUEFAスーパーカップが予定されている。多くの人が、ザルツブルクのレッドブル・アレーナで21時に行われるこの一戦でフランス勢を大本命と見ているが、イングランド勢もローマも獲得を狙っていたガルナチョ、そしてヨーロッパリーグ決勝でフライブルクの一員としてまさにエメリ監督の目を引いたスイス人マンザンビを加え、戦力を強化している。