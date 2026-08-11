2026-27シーズンの幕が、いよいよ上がろうとしている。すでに開幕したリーグもあるが、セリエAは来週末、8月22日から23日にかけてスタートする。そして明日には、チャンピオンズリーグ王者ルイス・エンリケ率いるPSGと、昨季にヨーロッパリーグを制したウナイ・エメリ率いるアストン・ビラによるUEFAスーパーカップが予定されている。多くの人が、ザルツブルクのレッドブル・アレーナで21時に行われるこの一戦でフランス勢を大本命と見ているが、イングランド勢もローマも獲得を狙っていたガルナチョ、そしてヨーロッパリーグ決勝でフライブルクの一員としてまさにエメリ監督の目を引いたスイス人マンザンビを加え、戦力を強化している。
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翻訳者：
アストン・ヴィラとのUEFAスーパーカップ前夜におけるPSGの移籍市場。ディーニュとアクリウシュを獲得し、鈴木、ゴッツ、フェラン・トーレスをターゲットとしている。
新戦力とゴールマウスの目標
PSGの大物補強はまだこれからだ。ここまでのパリ勢は控えめな移籍市場を過ごしており、アストン・ヴィラから700万ユーロで リュカ・ディーニュ を復帰させた。出場すれば古巣対戦となる。また、モナコから加入した マグネス・アクリウシュ に5000万ユーロを投じている。新戦力にはイタリア人もいる。2008年生まれのGK アレッサンドロ・ロンゴーニ で、ミランを離れてフランス王者にフリーで加入した。第3GKを務める見込みだが、まずは上位2人の序列がどうなるかを見極める必要がある。シュヴァリエの退団が近づくなか、PSGはパルマから ザイオン鈴木 を3500万ユーロで獲得するべく、交渉を進展させている。
2つの補強獲得
前線では、PSGがアヤックスの才能 ミカ・ゴッツ の獲得によって補強を望んでいる。ここ数週間、両クラブの間で交渉が続いており、アヤックスに提示された最新オファーは4000万ユーロ超。要求額の6000万ユーロにかなり近づいている。選手本人とはすでにすべて合意済みで、移籍に向けた口頭合意に達している。だが、この夏のビッグサマー補強となる可能性があるのは フェラン・トーレス かもしれない。『Marca』によれば、契約を1年残すバルセロナに対し、選手はPSG行きを望んでいることを伝えたという。PSGは現在、5000万ユーロのオファーに対するバルセロナの返答を待っている。
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