アストン・ヴィラでの不満が表面化する中、ウナイ・エメリがレアル・マドリードの監督候補に浮上

talkSPORT Breakfastでこのニュースを語った元レンジャーズ監督のアリー・マッコイストは、エメリがイングランドを去るのはとても悲しいと明かした。「正直、彼には残ってほしい。彼の人柄もスタイルも大好きだ…… ヴィラが彼を失えばヴィラ・パークは大きな打撃を受ける。でも正直、彼がキリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニアをどう扱うか見てみたい」

エメリの経歴はトップポストにふさわしく、次のように続けた。「とても興味深い。レアル・マドリードとの噂は驚きではない。彼はトップクラスだ。 昨日の敗戦（2-1でトッテナムに敗北）には失望したが、彼を候補に入れない理由はない。アーセナルを除けばどのレベルでも結果を出している。残留して欲しいが、とても興味深い話だ。」