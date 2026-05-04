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アストン・ヴィラでの不満が表面化する中、ウナイ・エメリがレアル・マドリードの監督候補に浮上
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エメリがマドリードの候補リストで順位を上げる
レアル・マドリードは新監督を探しており、エメリが有力候補に浮上した。talkSPORTによると、ペレス会長ら理事会はアルベロア体制から移行するため、この54歳の指揮官を強く検討している。
2022年からヴィラを率い、プレミアリーグで安定して5位以内に入るチームに育てた実績が評価されている。セビージャやビジャレアルでも示した戦術眼と補強センスが、再び注目されている。
- AFP
モウリーニョもベルナベウ復帰の候補に挙がっている
ジョゼ・モウリーニョのマドリード復帰が噂されている。彼は2010～2013年、同クラブを率い、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナと激闘を繰り広げながらリーガ・エスパニョーラなど3冠を獲得した。
現在はベンフィカに所属しているが、契約には解除条項があると報じられている。
マッコイスト、エメリ監督就任説に反応
talkSPORT Breakfastでこのニュースを語った元レンジャーズ監督のアリー・マッコイストは、エメリがイングランドを去るのはとても悲しいと明かした。「正直、彼には残ってほしい。彼の人柄もスタイルも大好きだ…… ヴィラが彼を失えばヴィラ・パークは大きな打撃を受ける。でも正直、彼がキリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニアをどう扱うか見てみたい」
エメリの経歴はトップポストにふさわしく、次のように続けた。「とても興味深い。レアル・マドリードとの噂は驚きではない。彼はトップクラスだ。 昨日の敗戦（2-1でトッテナムに敗北）には失望したが、彼を候補に入れない理由はない。アーセナルを除けばどのレベルでも結果を出している。残留して欲しいが、とても興味深い話だ。」
- AFP
ヴィラ・パークでのエメリーの驚異的な影響力
就任1年目のエメリ監督率いるヴィラはリーグ7位となり、カンファレンスリーグ出場権を獲得。クラブは久々に欧州カップ戦へ復帰した。
さらに1年後にはチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、1983年以来初めて欧州最高峰の舞台に帰還した。エメリ率いるチームは準々決勝まで進んだが、最終優勝チームのパリ・サンジェルマンに敗れた。今季もヨーロッパリーグ決勝進出を射程に捉えている。準決勝ノッティンガム・フォレスト戦は第2戦を控え、合計スコア0-1でリードされている。