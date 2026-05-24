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アストン・ヴィラでのレンタル移籍で1ゴールしか挙げられなかったジャドン・サンチョ。7300万ポンドで獲得したマンチェスター・ユナイテッドは、格安移籍で彼を放出しないためにどうするのだろうか。
ユナイテッド、価値を守る契約条項を導入へ
ドイツ紙『ビルト』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏契約満了を迎えるサンチョの契約延長条項を発動し、移籍金を得る方針だ。
24歳のサンチョがフリーで移籍したり、7300万ポンドの投資を大きく下回る金額で放出したりするのを避ける狙いがある。サンチョは2021年の加入以来、調子を崩しているが、クラブは市場価値の維持を最優先している。
契約延長により、ユナイテッドはレンタル移籍で価値が下がったと判断するクラブにも対抗できる。
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サンチョのドルトムント復帰が浮上
ドイツの報道によると、サンチョはボルシア・ドルトムントへの完全移籍を強く希望している。同クラブは彼が頭角を現した最初の舞台であり、スポーツディレクターのラース・リッケン氏は3度目の復帰意向を把握しているという。
ただドルトムントは、彼がドイツで示した世界最高レベルのパフォーマンスを取り戻せるかを慎重に判断している。
マンチェスター・ユナイテッドの移籍金要求が交渉の障害となる見込みで、ドルトムントは慎重に判断を下す予定だ。
アストン・ヴィラへのレンタル移籍中も苦戦が続いている
サンチョのアストン・ヴィラへのレンタル移籍は、批判派を納得させるには至らなかった。
ウナイ・エメリ監督の下ではプレミアリーグ9試合の先発にとどまり、1得点しか挙げられなかった。
ヴィラがフライブルクを破り、30年ぶりとなる主要タイトルを獲得したヨーロッパリーグ決勝でも、サンチョの出場は終盤の9分間だけだった。
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トルコの関心は別の逃げ道だ
ドイツ復帰は難しそうだが、マンチェスター・シティのアカデミー出身であるこの選手にとって、トルコ・スーパーリーグへの移籍が現実味を帯びてきた。
フェネルバフチェ、ベシクタシュ、ガラタサライのビッグクラブが攻撃陣強化のため獲得に動いているという。
噂によると、サンチョはすでにイスタンブールで予備的な話し合いを行っているという。