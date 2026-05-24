ドイツ紙『ビルト』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏契約満了を迎えるサンチョの契約延長条項を発動し、移籍金を得る方針だ。

24歳のサンチョがフリーで移籍したり、7300万ポンドの投資を大きく下回る金額で放出したりするのを避ける狙いがある。サンチョは2021年の加入以来、調子を崩しているが、クラブは市場価値の維持を最優先している。

契約延長により、ユナイテッドはレンタル移籍で価値が下がったと判断するクラブにも対抗できる。