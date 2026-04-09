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アストン・ヴィラが移籍金を設定したため、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、チェルシーがモーガン・ロジャースの獲得を争う見込み。
ヴィラ、イングランド代表スターに巨額評価額提示
英紙『タイムズ』によると、アストン・ヴィラはロジャースに8000万ポンド（約1億800万ドル）の移籍金を設定し、オファー殺到に備えている。 23歳のロジャースは昨季から公式戦24得点23アシストを記録し、プレミア屈指のMFに成長。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表としてW杯出場も控えており、評価はさらに上昇見込み。
この高値には、2024年2月にミドルズブラから1500万ポンドで獲得した際に合意した売却益分配条項が影響している。 ミドルズブラは売却益の20％を受け取るため、ヴィラは高値を付ける必要がある。ヴィラは2031年までの新契約を締結済みで、リリース条項はないため交渉で優位だ。
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財政的な圧力で売却を余儀なくされる可能性がある。
ロジャース監督の留任を希望する一方で、財政の持続可能性を考慮すると、ヴィラは巨額オファーを断りにくい状況だ。クラブは過去2シーズン、1億2030万ポンドと8590万ポンドの赤字を計上。昨季は黒字化したものの、女子チームとエンターテインメント施設「ウェアハウス」の一時売却が要因だった。 UEFAの報告書も、根本的な財務問題を指摘し、規則違反を避けるには高価な資産を売却するのが最も単純な方法だと示唆した。
ロジャース自身も、より上位のクラブへ移籍する意思があるとされる。ヴィラ・パークで好パフォーマンスを示してきたものの、全盛期を迎える万能型アタッカーにとって、プレミアリーグでタイトルを争いチャンピオンズリーグでも戦えるチームに移る選択肢は魅力的だ。
アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが左サイドの補強を狙う
アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドは、今夏、左サイドの補強を最優先している。ロジャースが加入すれば、トロサールとマルティネッリの立場は危うくなる。31歳のトロサールは後半戦不調で契約も残り1年だ。 一方、マルティネッリには長期契約を結ぶかベンチ要員とするか判断が保留されている。
マンチェスター・ユナイテッドも攻撃陣の補強を狙っており、ワイドと中央どちらもこなせるロジャースの汎用性を高く評価している。中盤の刷新を目指すクラブの方針に、若くダイナミックで育成出身のロジャースはぴったりと合致する。
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今夏、波乱の展開となる可能性
チェルシーは1年以上ロジャースを注視し、依然として獲得レースに食い込んでいる。すでに「ビッグ6」の3クラブが正式に参加したため、このアストン・ヴィラ選手をめぐる争いは今夏移籍市場の注目トピックになるだろう。