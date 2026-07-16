パルヒニャはバーミンガムへの移籍でプレミアリーグ残留が決まった。2024年、バイエルンは彼を獲得するためFCフルハムに5100万ユーロを支払ったが、ミュンヘンではレギュラーを確保できなかった。昨季はトッテナムにレンタルされ、降格争いで幾度か決定的な活躍を見せた。

しかしスパーズは買い取りオプションを行使せず、ここ数週間は去就が注目されていた。古巣スポルティングやベンフィカ、ユヴェントス、サウジアラビアの高額オファーなどが取り沙汰される中、今回アストン・ヴィラが候補に名乗りを上げた。

一方、ヴィラは中盤の補強を最優先している。 このポジションでは、ヨーロッパリーグ優勝チームの要だったユーリ・ティエレマンスがマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。さらに、ヴィラはアマドゥ・オナナというもう一人の中盤の要を長期にわたり欠く。このベルギー代表選手は、先日のワールドカップで前十字靭帯を断裂した。

降格したウルヴァーハンプトンのジョアン・ゴメスはすでに獲得間近とされ、その前方の「8番」または「10番」にはヨハン・マンザンビの加入が濃厚だ。ヴィラはSCフライブルクに約7000万ユーロを支払う見込みとされる。