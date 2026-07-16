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Oliver Maywurm

翻訳者：

アストン・ヴィラが動き出した。バイエルン・ミュンヘンのMFがヨーロッパリーグ王者へ移籍か。

ブンデスリーガ
移籍情報
ジョアン・パリーニャ
バイエルン
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

FCバイエルン・ミュンヘンには、MFジョアン・パリニャの獲得を検討している新たな有力クラブが現れたようだ。

ファブリツィオ・ロマーノと『ザ・アスレティック』が伝えた。アストン・ヴィラは、バイエルンが放出を希望するパルヒニャの獲得を検討している。

  • ロマーノ氏によると、ヴィラはパルヒニャを中盤補強候補としてリストアップしている。昨季プレミア4位の同クラブは、このポルトガル代表を本命視しているという。ただし現時点では具体的な動きはなく、FCBへのオファーや交渉もまだない。

    一方、英メディア『ザ・アスレティック』は交渉が始まっていると伝えている。ヴィラはレンタル移籍を検討しているが、バイエルンは売却を希望。移籍金は約2500万ユーロで、パルヒニャの契約は2028年までだ。

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  • PalhinhaGetty Images

    バイエルンはパルリーニャを売却へ。新天地は？

    パルヒニャはバーミンガムへの移籍でプレミアリーグ残留が決まった。2024年、バイエルンは彼を獲得するためFCフルハムに5100万ユーロを支払ったが、ミュンヘンではレギュラーを確保できなかった。昨季はトッテナムにレンタルされ、降格争いで幾度か決定的な活躍を見せた。

    しかしスパーズは買い取りオプションを行使せず、ここ数週間は去就が注目されていた。古巣スポルティングやベンフィカ、ユヴェントス、サウジアラビアの高額オファーなどが取り沙汰される中、今回アストン・ヴィラが候補に名乗りを上げた。

    一方、ヴィラは中盤の補強を最優先している。 このポジションでは、ヨーロッパリーグ優勝チームの要だったユーリ・ティエレマンスがマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。さらに、ヴィラはアマドゥ・オナナというもう一人の中盤の要を長期にわたり欠く。このベルギー代表選手は、先日のワールドカップで前十字靭帯を断裂した。

    降格したウルヴァーハンプトンのジョアン・ゴメスはすでに獲得間近とされ、その前方の「8番」または「10番」にはヨハン・マンザンビの加入が濃厚だ。ヴィラはSCフライブルクに約7000万ユーロを支払う見込みとされる。

  • ジョアン・パルヒニャ、アストン・ヴィラ移籍か？ プレミアリーグでの成績


    シーズン

    クラブ

    プレミアリーグ出場試合数

    2022/23

    FCフルハム

    35試合3得点

    2023/24

    FCフルハム

    33 (4ゴール)

    2025/26

    トッテナム・ホットスパー

    33 (5ゴール)

    通算

    フルハム／トッテナム

    101（12ゴール）


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