アストン・ヴィラが土壇場でニューカッスルをかわし、フライブルクとスイス代表MFヨハン・マンザンビの獲得を確実にした。ニューカッスルが選手側と大筋合意したと確信した矢先、ウナイ・エメリ監督率いるヴィラが介入し、情勢は一変した。 サンドロ・トナリのトッテナム移籍に続き、ブルーノ・ギマランイスもアーセナルへの移籍を希望しているため、ニューカッスルにとっては痛手だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
アストン・ヴィラがニューカッスルをかわし、ヨハン・マンザンビを獲得：フライブルクと6000万ユーロ＋ボーナスで合意
全面合意
ファブリツィオ・ロマーノによると、アストン・ヴィラは代理人と最終合意に達し、フライブルクから2005年生まれのMFマンザンビを6000万ユーロ＋ボーナスで完全移籍させることで合意した。総額は約7000万ユーロの見込みだ。 マンザンビはW杯4試合で3ゴール2アシストを記録したが、コロンビア戦とアルゼンチン戦は負傷で欠場。近日中にイングランド入りし、メディカルチェックを受ける予定だ。
マンザンビの経歴
セルヴェットユースで育ったマンザンビは2023年1月にフリブールへ移籍し、2024/2025シーズンにトップチームデビュー。 ブンデスリーガでは通算38試合に出場し、7ゴール7アシストを記録。スイス代表では2025年6月のデビュー以来、16試合で6得点を挙げている。
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