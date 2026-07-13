アストン・ヴィラがニューカッスルをかわし、ヨハン・マンザンビを獲得：フライブルクと6000万ユーロ＋ボーナスで合意

アストン・ヴィラが土壇場でニューカッスルをかわし、フライブルクとスイス代表MFヨハン・マンザンビの獲得を確実にした。ニューカッスルが選手側と大筋合意したと確信した矢先、ウナイ・エメリ監督率いるヴィラが介入し、情勢は一変した。 サンドロ・トナリのトッテナム移籍に続き、ブルーノ・ギマランイスもアーセナルへの移籍を希望しているため、ニューカッスルにとっては痛手だ。