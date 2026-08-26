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アストン・ヴィラがニコラス・ジャクソン獲得で6500万ポンドの契約合意！ チェルシーFWはウナイ・エメリとの再会へ
エメリが高額移籍で獲得希望の選手を手にする
『ジ・アスレチック』によると、アストン・ヴィラはチェルシーからジャクソンを獲得することで、総額6500万ポンドの契約に合意した。これにより、このストライカーのスタンフォード・ブリッジでの在籍に終止符が打たれることになる。ヴィラはセネガル代表FWに対し、まず4750万ポンドを支払う予定で、ヴィラ・パークでの個人条件は現在最終調整が進められている。
25歳のFWは以前からクラブの獲得対象であり、エメリのお気に入りの1人でもある。エメリは以前から同選手をバーミンガムに呼び寄せることを望んでいた。その加入が実現すれば、今夏における両クラブ間3件目の取引となる。これに先立ち、モーガン・ロジャーズがクラブ史上最高額となる1億1700万ポンドでスタンフォード・ブリッジへ移籍し、その後アレハンドロ・ガルナチョが条件付き買い取り義務付きの1シーズンのレンタルでヴィラに加入していた。
- AFP
見慣れた顔との再会
ジャクソンは以前、ビジャレアルでエメリの下で最高のパフォーマンスを発揮し、2023年夏にチェルシーへの移籍を決めるまでに13ゴールを記録していた。両者の強い関係はこの契約をまとめるうえで決定的な役割を果たし、エメリはこの万能型FWの可能性を最大限に引き出す方法を熟知していた。
このFWはもともと2023年に3200万ポンド、8年契約でビジャレアルからチェルシーに加入し、その後81試合で30ゴールを記録した。素材としての才能の片りんや尽きることのない勤勉さをたびたび見せていた一方で、チェルシーは新体制の下で進む継続的なスカッド刷新の一環として、今回その市場価値を生かす決断を下した。
ブンデスリーガでの期限付き移籍を振り返って
2025-26シーズンにバイエルンへ期限付き移籍していたこのセネガル人FWは、ブンデスリーガ34回目の優勝に貢献した。リーグ戦23試合で8ゴール2アシストを記録している。この契約には1650万ユーロの初期費用と、条件付きの6500万ユーロでの買い取り義務が含まれていたが、アリアンツ・アレーナで移籍を完全移籍へ切り替えるために必要な条件は最終的に満たされなかった。
その後、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスがこの条項の詳細を明かし、買い取り義務が発動する条件は、DFBポカールを除いてジャクソンが40試合で先発することだったと説明した。このFWはシーズンを通じてブンデスリーガとチャンピオンズリーグで先発出場がわずか13試合にとどまったため、この条項は失効し、ビラが動く前にスタンフォード・ブリッジへ戻ることになった。
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国際舞台での実績を持つ人物がヴィラ・パークにやって来る
セネガル代表で通算37キャップ8得点を記録しているジャクソンは、実績ある国際経験をエメリ監督のスカッドにもたらす。2022年ワールドカップのオランダ戦でデビューして以来、同選手はセネガル代表の攻撃陣に不可欠な存在へと成長。直近では今夏のワールドカップで4試合に出場し、1アシストを記録したが、セネガルはベルギーに敗れてラウンド32で敗退した。
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