ジャクソンは以前、ビジャレアルでエメリの下で最高のパフォーマンスを発揮し、2023年夏にチェルシーへの移籍を決めるまでに13ゴールを記録していた。両者の強い関係はこの契約をまとめるうえで決定的な役割を果たし、エメリはこの万能型FWの可能性を最大限に引き出す方法を熟知していた。

このFWはもともと2023年に3200万ポンド、8年契約でビジャレアルからチェルシーに加入し、その後81試合で30ゴールを記録した。素材としての才能の片りんや尽きることのない勤勉さをたびたび見せていた一方で、チェルシーは新体制の下で進む継続的なスカッド刷新の一環として、今回その市場価値を生かす決断を下した。