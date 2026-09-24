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アストン・ヴィラがエミ・ブエンディアと契約交渉を開始、ウナイ・エメリは司令塔の長期的な将来確保へ動く
キープレーメーカーの将来を確保する
『デイリー・メール』によると、アストン・ヴィラはブエンディアとの新契約に向けた交渉を開始した。アルゼンチン代表の同選手と現行契約は2027年夏に満了を迎える予定で、現在はその最終段階に近づいている。
アストン・ヴィラは、ブエンディアの残留期間を1年延長して2028年までとする正式なオプションを保有している。ただ、ミッドランズのクラブは理想的にはさらに長期の契約で引き留めたい考えで、合意に向けた協議はすでに進められている。29歳のブエンディアはヴィラにとって欠かせない戦力としての地位を確立しており、2026年の大半を通じてとりわけ印象的なパフォーマンスを見せている。
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ヴィラ・パークで序盤の苦戦を乗り越える
ブエンディアは、ノリッジ・シティで印象的な活躍を見せたことで、まずプレミアリーグの強豪クラブの注目を集めた。しかし、その当初の期待にもかかわらず、アルゼンチン人の同選手はビラ・パーク加入後、安定したパフォーマンスを確立するまでに時間を要した。
それでも姿を消すことなく、29歳のブエンディアはエメリの構想に残るため、水面下でたゆまぬ努力を続けた。その強い決意は最終的に実を結び、ピッチ上での劇的な個人的向上を経て、契約延長の機会を手にした。
エメリは昨年、ブエンディアがどのようにしてビラでのキャリアを立て直したかについて、このプレーメーカーを称賛していた。「彼の周囲で起きたすべてのことは、彼にふさわしいものだった。なぜなら、選手として最高の状態を取り戻すために懸命に取り組んだからだ」とエメリは語った。
夏の退団後に安定性を再構築へ
エメリは、ブエンディアがクラブの信頼にトップレベルのパフォーマンスで応えると、完全に確信していた。「彼をここに残すことを我々が決め、そして彼自身もここに残ることを決めた時、私は彼が今達成している数字を残せると確信していた」と指揮官は付け加えた。
ブエンディアの将来を確保することは、ビラ・パークで波乱の夏の移籍市場を経たことで、さらに重要になっている。クラブは、複数の主力スター選手がライバルのプレミアリーグ勢へ移籍する形で流出する痛手を受けた。
モーガン・ロジャーズはチェルシーへ移籍し、DFエズリ・コンサはアーセナルへ去り、ユーリ・ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドに獲得された。こうした主力の流出により、ビラはこれ以上の戦力低下を何としても避けたい状況にある。
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エメリの進行中のプロジェクトにおける重要な一歩
実績ある攻撃の武器であるブエンディアを引き留めることは、エメリ体制の継続性を維持する上で重要な一歩だ。現在、協議は正式に進行中であり、ビラは他の潜在的な獲得希望クラブをけん制するためにも、早期の交渉妥結を望んでいる。
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