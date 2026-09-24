ブエンディアは、ノリッジ・シティで印象的な活躍を見せたことで、まずプレミアリーグの強豪クラブの注目を集めた。しかし、その当初の期待にもかかわらず、アルゼンチン人の同選手はビラ・パーク加入後、安定したパフォーマンスを確立するまでに時間を要した。

それでも姿を消すことなく、29歳のブエンディアはエメリの構想に残るため、水面下でたゆまぬ努力を続けた。その強い決意は最終的に実を結び、ピッチ上での劇的な個人的向上を経て、契約延長の機会を手にした。

エメリは昨年、ブエンディアがどのようにしてビラでのキャリアを立て直したかについて、このプレーメーカーを称賛していた。「彼の周囲で起きたすべてのことは、彼にふさわしいものだった。なぜなら、選手として最高の状態を取り戻すために懸命に取り組んだからだ」とエメリは語った。